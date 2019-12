Joseba Zaldúa en Esports Cope: “No creo que el Barça haga cambios pensando en el clásico”

El jugador de la Real Sociedad Joseba Zaldúa ha dicho en Esports Cope que esperan el mejor Barça en el Reale Arena “seguro que están pensando en el partido del sábado y luego ya pensarán en el miércoles. Ellos están acostumbrados a jugar entre semana y no creo que les suponga mucho cambio”. No espera rotaciones “Valverde será el que decida pero nosotros esperamos un Barcelona normal, no creo que haga cambios por tener el clásico el miércoles”. El lateral derecho espera lo mejor de su equipo contra el Barça “para tener alguna opción tienes que hacer un partido de diez. No te puedes relajar ni un instante porque ellos te lo hacen pagar”.

Ya no quedan entradas para el partido del sábado contra el Barça y la Real espera marcar un nuevo récord de asistencia en el Reale Arena, superando la cifra de los 34.719 que tuvo ante el Atlético de Madrid en su reciente inauguración “la gente está con muchas ganas y esperamos que sea una fiesta y consigamos los tres puntos”.

Zaldúa coincidió con Griezmann en la Real y no tiene dudas de su rendimiento “todo necesita un proceso y más cuando llegas a un equipo como el Barcelona con una filosofía tan clara. Ha demostrado que tiene nivel de sobra para estar en el Barcelona y va a terminar siendo una pieza importante”.

La Real Sociedad se mantiene en puestos de Champions, es el cuarto clasificado de la Liga y se ha convertido en el equipo revelación esta temporada. Joseba Zaldúa espera mantener el nivel “estamos haciendo un fútbol vistoso y consiguiendo buenos resultados. Esperamos mantener la dinámica para estar en los puestos de arriba a final de temporada”.

Imanol Alguacil ha implantado un estilo propio “sabemos a lo que jugamos. Nuestra filosofía nos ha llevado dónde estamos. Sabemos que si cometemos errores nos puede perjudicar pero a la larga hay que mantener el estilo”. También destaca el papel de Martin Odegaard “está haciendo un inicio de temporada muy bueno. Demuestra la calidad y la clase que tiene. Lo que hace en los entrenamientos lo hace en los partidos.”