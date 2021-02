José Cobos en Esports COPE: "Piqué lo puede pasar mal con Mbappé"

El exjugador francés José Cobos ha analizado en Esports COPE que el problema del Barça esta noche frente al PSG puede ser la defensa y le parece arriesgado que Piqué juegue "normalmente los partidos que haces tras una lesión de dos o tres meses no son los mejores. Es cierto que Piqué da tranquilidad a la defensa y tiene experiencia, es un jugador importante, pero no sé si estará al 100% o al 50% y delante de un jugador como Mbappé puede tener un partido muy difíci. Después de tres meses, no puede jugar sólo con la experiencia".

De todas formas, Cobos ve cierta ventaja para el equipo de Koeman "el Barça tiene una buena racha goleadora y Messi vuelve a estar. Griezmann está bien, influyendo mucho en el juego. Hoy en día veo mejor a los atacantes del Barcelona. Mbappé está en forma pero no puede hacerlo todo".

El ex del Niza vio como su exequipo le plantó cara al PSG el último fin de semana en la liga francesa "faltaba Di María, Neymar y Verrati. Pienso que París no está en el mejor momento de la temporada y Pochettino no lo va a tener fácil. Niza tuvo un poste con 1-1 y la defensa del PSG no estuvo muy bien porque concedió muchas ocasiones".

El francés destaca la calidad de Mbappé "me recuerda a Ronaldo cuando estaba en el Barcelona, puede coger el balón en el medio campo y driblar a varios jugadores", pero asegura "no veo a París como hace un mes o dos que parecía más fuerte que el Barcelona".

Cobos considera que el fichaje de Messi por el PSG "para el fútbol francés sería maravilloso, pero es el jugador el que va a decidir. Después de dar tanto placer a los catalanes, podría dar un poco a los franceses. Lo que él haga, lo hará bien. Si él quiere quedarse en Barcelona se quedará, pero todo es posible. Si el jugador quiere venir a París, no habrá problema. Seguro que ha hablado con Neymar por la complicidad que tienen y es una posibilidad".

El ex del Espanyol considera que todos los comentarios sobre el futuro de Messi pueden perjudicar al argentino "me hace pensar que si Messi no está bien en el partido de hoy la gente va a decir que es porque va a fichar por el París, pero eso no se lo merece. Se lo ponemos difícil al jugador".

"estos partidos tan importantes da pena que se juegen en un estadio sin espectadores