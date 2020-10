José Casado en Esports COPE: "El Ferencváros no tiene miedo a jugar el balón"

El futbolista José David Casado, ex de la cantera del Barça, explica en Esports COPE explica cómo juega el Ferencváros "es un equipo que no tiene miedo a tener el balón. Si el rival les aprieta, tienen un bloque fuerte y su once es bastante competitivo. El Barça debe tener cuidado con las contras pero no creo que tenga problemas".

El jugador del Politehnica Timisoara de Rumanía, mantiene relación con el fútbol húngaro después de pasar unos años allí y sigue los partidos del Ferencváros "nos ha sorprendido a todos las eliminatorias que ha hecho en Champions. Es un equipo fuerte en la liga y la liga húngara ha ido creciendo. Han mantenido un base de jugadores de la temporada pasada que fueron campeones de liga, con el mismo entrenador, es un conjunto fuerte. Son novatos en la Champions pero seguro que van a estar hipermotivados contra el Barça".

De todas formas, José Casado espera que gane el Barça "no tengo dudas de que ganará el Barça. Soy fan del Barça y espero que gane". El centrocampista guarda un gran recuerdo de la cantera azulgrana "pasé un tiempo maravilloso. La cantera del Barça te marca por el trato y la profesionalidad. Fue una experiencia inolvidable. Tuve la suerte de compartir equipo con Sergio Busquets, también con Mata, Adrián González o Diego Capel en las selecciones españolas inferiores. Me tocó entrenar un día con el primer equipo con Piqué, Cesc Fábregas y Messi. Se notaba que esa gente ya jugaba a otra cosa".

José David Casado"en Hungría están subiendo los casos de coronavirus y en Rumanía está la cosa más fea. Nosotros hemos tenido casos en el equipo y en la liga rumana"

"Hungría fue mi primera experiencia fuera de España, manejo un poco el idioma y tengo amigos jugando allí"

"he estado un tiempo sin equipo y ahora contento por volver a disfrutar y en un equipo con historia. Al final uno aprende de los diferentes estilos de vida y de las diferentes formas de ver el fútbol"