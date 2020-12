Jordi Majó a Esports COPE: "Han descobert que no sóc un independentista radical"

L'excandidat a la presidència del Barça Jordi Majó ha explicat a Esports COPE els motius de la seva ruptura amb Víctor Font aquest divendres "han descobert que jo no sóc un independentista radical. Jo sóc una persona normal. Tinc una ideologia determinada i penso que s'ha fet molt mal a Catalunya i he fet crítiques a polítics per actuacions determinades. Però són unes eleccions al Barça, no polítiques. És curiós que m'acussin d'antidemocràtic ells que no accepten qui pensa diferent".

Majó afegeix "al Barça estem de pega perquè no només s'equivoquen els de dintre sino també alguns precandidats. No s'adonen que 140.000 socis tenen diverses ideologies" i que "el que més em sorprén és que es descobreixi aquest matí".

Majó havia estat presentat com a membre del Consell de Víctor Font aquest matí mateix i ens ha explicat que el pacte es va tancar fa unes setmanes "jo vaig parlar directament amb el Víctor i tinc bona relació. Si llegiu els principis de 'Sí al futur' veureu que són contraris a polititzar el club. La decisió d'incorporar-me estava pressa fa un mes i només s'havia buscat el dia adient per anunciar-ho que ha estat avui. No havíem parlat de política. Estem parlant del Barça, no de política"

Majó també explica com li han comunicat la decisió "m'ha trucat el Víctor aquest matí i m'ha dit que havían vist això. Estic ben tranquil, amb el cap ben alt i treuré comunicat. Jo també diré la meva perquè no puc permetre que se'm titlli d'antidemocràtic. El que tinc és que penso de manera diferent a alguns d'ells, ja imagino quins. No li han fet un gran favor al Barça".

L'empresari reconeix que ell havia renunciat a presentar la seva candidatura "jo havia plantejat una candidatura fa sis mesos, amb una agència de comunicació. Vaig estar parlant amb una sèrie de candidats i vaig considerar que ell anava més avançat i podia unir forces amb ell".