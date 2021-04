Jordi Gonzalvo a Esports COPE: "A Koeman li va faltar mà dreta amb Mingueza"

L'entrenador català Jordi Gonzalvo ha analitzat a Esports COPE la victòria del Barça contra el Getafe per 5 a 2 "el Getafe es va suicidar amb el plantejament, jugant amb una defensa de cinc avançada, van deixar que Alba i Sergi Roberto fessin molt mal. Tampoc pressionaven tant com abans".

Gonzalvo destaca que "a la segona part va el Barça va patir. Bordalás va posar jugadors del B que surten molt motivats i el Barça va patir bastant. Però quan el Barça s'anima i obre espais és letal".

El míster considera que Koeman es va excedir amb el canvi de Mingueza "jo com a entrenador també em reboto, potser no tant com per canviar-lo. Crec que Koeman es va escalfar molt. Em sembla molt correcta l'actitud de Mingueza intentant parlar i a Koeman li va faltar mà dreta. Jo m'hagués esperat una mica més per canviar-lo". I afegeix que "és una qüestió de confiança i Koeman pensa si jo et poso, t'exigeixo".

Jordi Gonzalvo considera que el Barça tindrà un partit molt complicat diumenge contra en Villarreal a La Cerámica (16:15 hores) "encara que Emery no ha trobat la clau quan s'ha enfrontat contra el Barça. El Gerard Moreno tindrà moltes ganes, més enfrontant-se a Piqué, i està en un moment dolç".