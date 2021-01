Jordi Gonzalvo a Esports COPE: "De Jong està donant la seva veritable mesura"

El míster Jordi Gonzalvo ha analitzat a Esports COPE la victòria del Barça contra el Rayo a la Copa del Rei, el paper creixent de Frenkie de Jong, l'aparició d'Araújo i el treball d'Umtiti.

L'entrenador català valora la nova posició de Frenkie De Jong que ha portat els millors minuts del migcampista holandés al Barça com a interior en el canvi de sistema de Koeman "els interiors arriben per sorpresa i això els fa difícils de marcar. De Jong és un element boníssim i està donant la seva veritable mesura".

Gonzalvo lamenta les dificultats que ha tingut De Jong per trobar el seu millor moment "en tota l'època Valverde, De Jong ha perdut una mica de temps" i valora la posició de Busquets com a pivot en solitari "a Busi ja no l'acompanya el físic però està acostumat a jugar de pivot defensiu. Moltes vegades la resistència no l'acompanya però dona'm el Busi molts anys"

El míster, que comenta a televisió els partits del Barça B, s'ha mostrat sorprès amb l'evolució de Ronald Araújo "em sembla una sopresa agradable. Al filial tenia algunes llacunes, però al primer equip, amb aquesta mentalitat i raça que té tot jugador uruguaià, ha crescut moltíssim. Salvant les distàncies, jo diria que ara Piqué no arriba a les mateixes condicions físiques que Araújo".

Respecte a quina ha de ser la parella de centrals en el próxim partit contra l'Athletic Club, Gonzalvo encara no té clar que Umtiti estigui al 100% per substituir Lenglet "Umtiti possiblement té més posicionament tàctic que Lenglet. Està fent un bon treball, s'ha aprimat quatre quilos, però necessita encara més ritme".