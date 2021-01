Jordi Farré para Esports COPE: “Creo que al final nos lo jugaremos entre Laporta y yo”

Jordi Farré ha atendido a Esports COPE tras el Granada 0-4 Barça en su sede electoral de la calle Numancia de Barcelona, donde reconoce que está pasando “muchas más horas que en su casa”. En ella ha repartido las ya famosas pizzas del mejor pizzero del mundo, Fabián Martín. Esta campaña pero sobre todo, ser el promotor de la Moción de Censura, le han llevado a ser “muy optimista” y a estar “muy contentos” con la recogida de firmas. De hecho, Farré cree que mañana presentarán “unas 2.500” y que cree “que al final nos lo jugaremos entre Laporta y yo”. Del otro gran nombre de las elecciones, Víctor Font, ha asegurado que “después de 5 años veo un poco de interpretación, de fichajes que luego no son fichajes”

Un proceso del que reconoce que “Ha sido dificilísimo con el COVID, las fiestas de Navidad y la última que nos faltaba, la Tormenta Filomena”. Pese a todo ello, Farré no ha pedido que se aplace “una vez hemos empezado hay unos estatutos muy claros. Si aplazamos las firmas también deberemos mover la fecha de las elecciones y el censo quedaría alterado, porque habría jóvenes que ya podrían votar y no tendrían sentido estas firmas. O se paran todas las elecciones o no se puede modificar los estatutos”.

Esta semana saldremos de dudas y sabremos si Jordi Farré es uno de los candidatos a la presidencia del Barça. Mientras, el impulsor de la Moción de censura ha desvelado qué haría en el banquillo: “Koeman es nuestro entrenador, es una leyenda, es un tipo valiente. Si ganamos lo primero que hará nuestro director deportivo es sentarse con Ronald y empezarán a trabajar el proyecto del año que viene. Siempre que quiera continuar, Koeman será nuestro entrenador”, afirmó Farré, quién esperará a desvelar el nombre de su director deportivo cuando pase el corte de firmas de este lunes.