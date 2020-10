Jordi Farré en Esports COPE: "Emprenderé acciones legales si el voto de censura no se celebra los días 1 y 2"

El promotor del voto de censura contra Bartomeu y su Junta Jordi Farré ha anunciado en Esports COPE que emprenderán acciones legales contra la directiva si no se celebra el referendum en los plazos que marcan los Estatutos del FC Barcelona. Farré lo ha asegurado después que el club haya solicitado 15 días más para hacer los preparativos "creemos que es un globo sonda más. Si no cumplen, emprenderemos acciones legales contra la directiva, por intentar saltarse los Estatutos del club. Acciones contra la directiva, no contra el club".

Farré añade "es una más de esta directiva. Exigiremos que los días 1 y 2 de noviembre, que son los últimos días previstos por Estatutos, se celebre el referèndum. La Mesa del voto de censura lo exigirá".

Farré se ha mostrado enfadado con lo que considera una nueva estrategia de la directiva del Barça para evitar el voto de censura escudándose en la pandemia "son todo excusas de perdedores, pero ya estamos hartos. O ponen las hurnas el 1 y 2 de noviembre o que dimitan inmediatamente".

Jordi Farré considera que el club ha retrasado todos los preparativos de manera deliberada "el Departament de Salut de la Generalitat ya les dijo que no han hecho los deberes. Hay que poner todas las medidas de seguridad que hagan falta. Estoy seguro que nadie querrá vulnerar los Estatutos. Estoy deacuerdo que el momento es extraordinario, pero hay que ponerse a trabajar antes. Podrían haber adelantado la primera reunión con las autoridades que se hizo ayer".

El candidato a la presidencia se ha referido a una declaraciones del Conseller de Interior de la Generalitat Miquel Samper esta mañana "el Conseller d'Interior ha dicho hoy que el referendum se debe hacer y ninguna atoridad dice que no se pueda hacer. Se ha abierto el campo del Espanyol B y el pabellón de la Penya, porque han hecho los deberes. Hay que poner todas las medidas de seguridad necesarias como lo están haciendo el resto de clubs".