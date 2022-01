Jordi Arrese a Esports COPE: "Si el respecta el físic, Rafa pot ampliar el rècord bé"

L'extennista Jordi Arrese ha passat per Esports COPE per analitzar la victòria històrica de Rafa Nadal a l'Open d'Austràlia. El que va ser capità de Copa Davis al 2004, fent debutar el manacorí, destaca que "va ser una final increïble. La pressió afegida era molt gran per superar els dos rivals a la classificació, pel que havia passat mesos enrera i perquè jugava contra un gran rival que segurament guanyarà altres Grand Slam".

Arrese destaca la fortalesa mental de Nadal "al Rafa no se'l pot donar per mort mai. Ens va donar una mostra més del fort que és mentalment" i afegeix que "ell és superior a tots, no només tennistes sino esportistes, és en el cap. Ell no veu els problemes sino les solucions. Hi posa esforç, sacrifici i noves idees".

Destaca que té més mèrit per la lesió d'escafoides que arrosega Nadal "ni tan sols ell creia que podria tornar a jugar. Ja és curiós que hagi pogut portar aquesta carrera amb aquest problema tan gros".

I torna a destacar que Nadal té un cap privilegiat "l'ambició per ser el millor de la història, els valors, la capacitat d'esforç. Toni Nadal va fer que fos mentalment més fort que els altres".

Arrese recorda que ell ja li veia coses especials quan només era un adolescent "amb 14 anys ja vaig dir que seria número 1 del món". I explica quins problemes van tenir per convocar-lo per aquella primera Copa Davis de Rafa "vem haver de treure el Ferrero que ja era TOP10 a canvi del Rafa. Va ser complicat i vem gestionar-ho bé. Ens van criticar, però el temps ha demostrat que no anàvem desencaminats".

Arrese es mostra a més convençut que la carrera de Nadal encara pot seguir "si el peu el respecta, aguanta el dolor i pot entrenar, és el màxim favorit per Rolland Garros. A terra sempre és el favorit. Havent guanyat a Austràlia, encara ho és més. Havia perdut les quatre últimes finals a Austràlia". No té clar que Djokovic, malgrat ser més jove, l'acabi superant "els joves venen molt forts i cada vegada serà més complicat guanyar. De moment Nadal pot guanyar el 22 a París. Si Djokovic pot jugar, serà una lluita molt gran entre els dos i els dos ampliaran el rècord. Si el Rafa està bé físicament, està per ampliar-ho bé".