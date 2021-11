Jonatan Soriano, en Esports COPE: "El mejor goleador que habrá en el derbi es RDT"

El exdelantero de Barça y Espanyol Jonatan Soriano ha analizado en Esports COPE cómo puede ser el derbi de este sábado en el Camp Nou "espero un partido igualado porque el Barça no está en un buen momento, ha llegado un entrenador nuevo pero los jugadores son los mismos, y el Espanyol está a un buen nivel".

Sobre la llegada de Xavi Hernández considera que su influencia en este primer partido en el banquillo es una incógnita "habrá que ver cómo funciona. El entrenador puede hacer mucho pero el Espanyol debe hacer su estrategia".

El debate se focaliza en los delanteros y para este goleador de raza, el Espanyol tiene ventaja arriba "Memphis es un grandísimo jugador pero no es un goleador, para mí el mejor goleador que habrá en el derbi es RDT" y reflexiona "un buen delantero en un equipo hace mucho. Nosotros teníamos a Tamudo y ellos tienen a RDT".

Soriano también ha valorado la llegada de Dani Alves al Barça "creo que es un fichaje estratégico que puede dar rendimiento dentro del vestuario y también en el campo" y añade "apostar por la gente joven está bien, pero también necesitas veteranos que controlen el vestuario", asegura el del Pont de Vilomara que se ha retirado a los 36 años.

La diferencia en el derbi también puede estar en las porterías y Jonatan asegura que "Diego López, como goleador que soy, no me gusta porque es un portero muy grande, que tapa mucho. Ter Stegen también tiene ese perfil de portero moderno que juega con los pies y me gusta bastante"

Respecto a las dinámicas diferentes de ambos equipos, Jonatan considera que "no hay que pensar en dinámicas porque un derbi lo puede cambiar todo".

Jonatan se ha mostrado exigente con los objetivos que debe tener el Espanyol de Vicente Moreno esta temporada "es un equipo que puede estar en Europa, tiene buen equipo y están haciendo bien las cosas. Yo espero que pueda estar en Europa porque como seguidor es lo que me gustaría".