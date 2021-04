Joaquín Caparrós en Esports COPE: "El Barça sabe que el Athletic le puede hacer daño"

El exentrenador del Athletic Club Joaquín Caparrós explica en Esports COPE cómo ve la final de Copa del Rey del próximo sábado en La Cartuja. El técnico de Utrera está haciendo historia con la selección de Armenia, tras subirla de categoría y ganar los tres partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2022.

Para el míster, el Athletic debe olvidar la final de Copa contra la Real y debe recordar la final de la Supercopa que le ganó al Barça el 17 de enero también en La Cartuja "el Athletic debe tener en la retina que hace poco le ganó un título al Barcelona. Y el Barcelona igual sabe que el Athletic le puede hacer daño porque ya le quitó un título. El Barcelona está deseoso de conseguir un título, es importante para un club como el Barça para no quedarse en blanco si no puede ganar LaLiga".

Caparrós destaca la mejoría en el juego del Barça ha mejorado con el cambio de sistema "me gustó muchísimo contra el Sevilla cuando puso la defensa de tres, aunque después ya no me gustó tanto contra el Valladolid y el Madrid". Considera que "es importante el gol y se están echando en falta los goles de Messi, aquellas cifras goleadoras que tenía. Aunque con la calidad que hay en el equipo caulquiera puede marcar".

Ante la debilidad del Barça frente a los rivales que le aprietan, Caparrós considera que "el Barcelona si se pone por delante es otra historia por el tipo de jugadores combinativos que tiene, contra el Madrid también hubiese sido diferente".

Ante la final del sábado, considera Caparrós que "el Athletic no va a cambiar mucho de lo que hizo en la última final de la Supercopa. Creo que va a ser un equipo intenso, que va a meter velocidad y con una presión muy adelantada. Como le dio resultado, es de la forma que va a jugar aunque tenga su riesgo".

Sobre la resolución de LaLiga, Caparrós avisa que su Sevilla puede dar la sorpresa "está muy igualada y ojo a un tapado... todos hacen cuentas pero el Sevilla va chupando rueda, está muy fresco y no tienen ninguna competición más".

Caparrós jugó la final de Copa de 2009 contra un Barça en plenitud "entre los mejores equipos de la historia está ese Barça de Pep que acabó ganando todos, los seis títulos. Nos pusimos por delante y eso ya fue una alegría para la afición".

El míster, que espera poder ir al campo el sábado, asegura que "no es lo mismo la cara de los futbolistas cuando hay público. La gente se está acostumbrando pero es otro fútbol y siempre falta la afición". Y añade "la Copa es la fiesta del fútbol y recuerdo aquella final en Valencia con las aficiones en la calle".

Explica Caparrós que "en Armenia ya está yendo público, con aforo reducido del 30 o 40% y eso ya es importante". Ha ganado los tres partidos de la fase de clasificación del Mundial contra Liechtenstein, Islandia y Rumanía "ya fue una gran alegría ascender de categoría para un país muy triste con lo que están sufriendo con el conflicto bélico y ahora ganar esos partidos más todavía".