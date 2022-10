Joan Vilà a Esports COPE: "Seria un error gravíssim que es qüestioni ara Xavi"

L'exentrenador de la cantera del Barça Joan Vilà ha passat per Esports COPE per analitzar el moment que viu l'equip després de la virtual eliminació a la Champions League.

El técnic, reconegut com un dels pares futbolístics de Xavi Hernández, es mostra convençut que el treball de l'entrenador blaugrana està en el bon camí "estic segur que això és un procès, l'equip s'està construïnt. No hi ha la regularitat i falta consistència, però estic segur que tornarà a ser el que era".

Vilà asegura que "per la meva amistat i relació amb Xavi no el posaré en el focus de la meva opinió. Xavi està madurant com a entrenador i estic convençut que és l'entrenador que necessita el Barça" i "seria un error gravíssim que es qüestionès ara la continuïtat de Xavi. Tot això ha d'anar acompanyat d'un millor treball en el futbol base i estic segur que millorarà".

En quant als problemes de l'equip, Vilà considera que "a la gent jove se'ls demana molt i volem córrer massa. Els jugadors amb més experiència han de donar la consistència en els moments claus".

També assegura que fa falta temps per construir l'equip "les urgències són males companyes" i davant del Clàssic de diumenge "aquí som molt dramàtics i els deixem portar pel pesimisme. Necessitem creure més en nosaltres mateixos i trobar aquesta regularitat i consistència que tenen els equips grans".