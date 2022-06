Joan Vilà en Esports COPE: "Seguro que Xavi está preocupado"

El exentrenador de Xavi en la cantera del Barça Joan Vilà ha pasado por Esports COPE para analizar la situación del equipo a pocas horas para que se abra el mercado de fichajes y teniendo en cuenta las dificultades económicas que atraviesa la entidad.

Vilà, buen amigo de Xavi, reconoce que el entrenador azulgrana está sufriendo ante los problemas del club para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada "seguro que Xavi está preocupado. Hablé con él hace pocos días, con la prudencia de dos personas amigas, pero está preocupado. Ha venido con toda la ilusión del mundo y sigo pensando que es la persona ideal, pero necesita las herramientas y la situación del Barça es complicada. Es una situación que viene de lejos y en este momento da la sensación que no tienen las ideas demasiado claras". Vilà añade "la temporada pasada tuvimos una plantilla muy normalita y en este momento parece difícil que pueda llegar un refuerzo TOP".

El técnico, que formó parte de la candidatura de Víctor Font en las pasadas elecciones, sabe que la exigencia para Xavi será máxima en su segunda temporada en el banquillo y cree que esto puede ser precipitado "el escudo del Barça exige luchar por títulos. Aunque yo pienso, y así lo expresamos en las elecciones, que debíamos plantearnos un futuro a medio plazo haciendo un reset porque sino nos acabaremos estrellando. Y ahora no estamos para luchar por grandes cosas. Sinceramente creo que no es bueno ir poniendo parches y que deberíamos plantearnos reconstruir algo que nos hizo ser diferentes y que todavía podemos volver a tener".

Joan Vilà, es fundador de la empresa Go Up Players (https://www.goupplayers.com), que trabaja de forma personalizada con futbolistas para mejorar su rendimiento con casos tan importantes como el de Xavi o Carles Puyol. Al analizar casos concretos como el de Frenkie de Jong, considera que su venta sería una buena opción si sirve para fichar más talento "considero que es un buen jugador pero por lo que sea no ha entrado en la dinámica del juego del Barça. Si hay una buena oferta, no es un jugador determinante".

El técnico, exdirector de metodología del Barça, tampoco tiene claro cuál puede ser el papel de Piqué la próxima temporada "Piqué es uno de los mejores centrales del mundo, desconozco su estado físico y cuál es la intención de Xavi. Un Piqué en buenas condiciones ha de ser, sin duda, el líder de la defensa del Barça. Es cierto que tiene una cierta edad y no sé en qué condiciones está".

También le ofrece dudas la posible salida de Dembélé por las dificultades para encontrar un recambio de garantías "el tema es quién llega en su lugar. Si salen todos los que marcan alguna diferencia, no podemos aspirar a grandes cosas". En este sentido, considera Vilà que el Barça necesita gol "un goleador como Lewandowski es necesario. Es imposible ganar títulos sin un jugador que te garantice 30 o 35 goles".