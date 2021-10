Joan Vilà en Esports COPE: "Para volver a la esencia no hay nadie mejor que Xavi"

El que fue entrenador de Xavi Hernández en la cantera del Barça, Joan Vilà, ha pasado por Esports COPE para analizar la actual situación del equipo azulgrana, apuntando duramente contra Laporta y la falta de "una idea clara" para su proyecto deportivo.

Vilà es un hombre cercano a Xavi, incuso han tenido proyectos profesionales juntos, y considera que el actual entrenador del Al Saad sería la mejor opción para el banquillo azulgrana aunque duda sobre si es un buen momento "el club está en un momento delicado y creo que no es el momento oportuno para que venga Xavi porque se quemará un activo importante del club. Si se plantea un proyecto a medio-largo plazo todavía podría ser factible, pero si se plantea como una solución a corto plazo para salir del paso no es el momento. Pero es una opinión personal y no he hablado con él".

Vilà no entiende que Laporta considere que Xavi no está preparado "no, francamente, pero hay muchas cosas que no entiendo de este señor. Cosas que prometió en la campaña y que no se están cumpliendo. Ahora no confío en esta persona"

El técnico añade "nadie tiene dudas sobre que Xavi sería el que mejor llevaría a cabo esta idea porque la ha vivido desde pequeño y la está llevando a cabo ahora. Ver jugar al Al Saad es una réplica de esta idea. Por eso te digo que no confío en Laporta si tiene dudas sobre esto".

Sobre los candidatos que se están barajando como 'Bob' Martínez, Ten Haag o Pirlo, Vilà considera que "ninguno de estos nos garantiza volver a la idea que nos ha hecho grandes y nos ha hecho diferentes. No puedo juzgar si son buenos, pero no traerían esta idea. Si el planteamiento del club es que esto es una época pasada y hay que traer 'foc nou', quizás sean válidos. Pero para volver a la esencia que nos hizo ser los mejores del mundo, no hay nadie mejor que Xavi". Y añade "hay una desorientación importante en el club que no ayuda en estos momentos delicados".

Vilà no sabe si Laporta le está pasando factura a Xavi por ir en el equipo de Víctor Font "sería grave que esto fuese un condicionante. Xavi se mantuvo neutral en las elecciones. Tengo dudas de que se quiera mantener el modelo"

El exentrenador mítico de la cantera azulgrana considera que no sería un problema para Xavi tener que dirigir a jugadores como Piqué, Alba o Busquets "es una ventaja en parte porque fueron compañeros en una etapa gloriosa. Por lo que sé, sería bienvenido en el vestuario Xavi y eso ayudaría. Algunos de los que llegan de fuera y suben de abajo necesitan un apoyo de gente de la casa como tuvieron Xavi e Iniesta en su día".

Respecto al trabajo de Koeman, considera que no es el hombre adecuado para desarrollar la idea "Koeman bebió de la fuente de Cruyff, pero no lo veo demasiado plasmado en el equipo. Si se quiere volver al ADN Barça es un momento para hacer un cambio de ciclo de verdad". Vilà cree que además del problema económico "hay un problema deportivo también porque hay un descontrol y no se tiene una idea clara".