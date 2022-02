Joan Vilà a Esports COPE: "Aquestes dues o tres setmanes poden ser un punt d'inflexió pel Barça"

L'exentrenador de la cantera del Barça Joan Vilà ha passat per Esports COPE després de la golejada blaugrana a Nàpols i ha confirmat que aquest equip comença a semblar-se al que vol Xavi "en els darrers partits s'ha vist aquesta evolució".

El pare futbolístic de l'entrenador del Barça considera que "és molt important veure la idea a l'equip i quan aquesta idea es porta a terme, poc a poc, fa que els jugadors individualment vagin creixent".

Per ell, és clau que els veterans portin el pes de l'evolució del conjunt "jugadors com Piqué, Alba o Busquets, han de ser els conductors. Altres com Frenkie de Jong o els joves, requereixen un cert temps".

Joan Vilà creu que ells últims partits poden ser el punt d'inflexió definitiu per l'equip "la millora dels jugadors a nivell individual i de l'equip en general, mai es produeix de manera progressiva. S'ha d'anar entrenant, han d'anar interioritzant-lo, però hi ha un punt d'inflexió i a partir d'aleshores la cosa rutlla perquè la confiança del jugador creix i aquestes dues o tres setmanes poden ser un punt d'inflexió i esperem que sigui definitiu".

També destaca el tècnic mataroní que l'arribada de Ferran Torres, Aubameyang i Adama ha estat decisiva "els tres reforços de davant són bons i el Barça ho necessitava. El Barça mai havia tingut una davantera tan fluixa com en els darrers temps".

Vilà espera una bona eliminatòria de viutens a l'Europa League contra el Galatasaray "pot ser un molt bon duel perquè seran dos equips que proposin coses semblants i espero que el plus de qualitat que tenen els jugadors del Barça s'acabi imposant"