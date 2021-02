Joan Montes a Esports COPE: "Si el peu respon bé Pau Gasol aportarà moltes coses al Barça"

L'exentrenador del Barça Joan Montes ha valorat a Esports COPE el retorn de Pau Gasol al Barça "si ell sap a què ve, es posa bé i va entrenant, no tindrà problema i l'equip tampoc. Hi ha jugadors molts generosos i pot entrar molt bé en aquest equip".

Joan Montes desconeix com estarà Pau físicament, però hi confia tot i els més de dos anys de baixa per la lesió al peu "el Pau ha estat treballant durant tot aquest temps i suposo que arribarà de la millor manera possible"

El tècnic considera que el Barça ja és favorit per guanyar l'Eurolliga sense el reforç del Pau "el Barça és favorit. Però ara tothom voldrà veure el Pau d'abans i se li ha de donar un marge. Al començament és normal que falli, anirà de menys a més".

Juan Montes també es refereix a la posició en que podrà jugar Gasol al Barça "quan les cames comencen a estar més fluixes, jugar un contra un costa una mica més. Però tant el Marc com el Pau entenen molt el joc. Si el peu li respon bé pot fer moltes més coses".