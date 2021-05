Joan Laporta: "Estamos en un periodo de reflexión con Koeman, no lo descartéis"

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta ha respondido a las preguntas de la prensa en la primera rueda de prensa de su mandato que ha durado casi una hora y media en el Auditori 1899 del Camp Nou.

Laporta ha pedido paciencia a un entorno que quiere correr demasiado ante las importante decisiones que deben tomarse. Una de ellas es decidir si sigue Ronald Koeman y el mandatario explica que "estamos en un periodo de reflexión con Koeman, que es nuestro entrenador y merece un respeto" y se han emplazado a hablar en una semana.

Laporta asegura que esán valorando los objetivos y los criterios que debe tener el proyecto y que asegura que "Koeman tiene el perfil" y añade "no lo descartéis". Aunque asegura que habla con sinceridad con el holandés y no niega que le están buscando sustituto "con Koeman la relación es muy buena, hablamos claro, se trata de ver si compartimos objetivos y criterios. Él ha manifestado su voluntad de continuar, tiene contrato en vigor y estamos en este periodo de reflexión entre todos".

El presidente no ha ocultado su deseo de fichar a Guardiola aunque ha evitado decirlo "le deso que gane la Champions este sábado. Pienso que para él será maravilloso y para todos los que le queremos también. No he venido aquí a explicar mis sueños porque habría tomate y yo mis sueños los quiero hacer realidad".

Sobre la posibilidad de hacer un cambio valiente como el de 2008 apostando por Guardiola, Laporta ha manifestado sus reticencias con Xavi Hernández y su perfil cruyffista "todavía no tenemos referencias para poder aseverar esto. Además es un tema delicado porque es un amigo y esto lo complica más. La situación es diferencia y la solución no es la misma que la que tuvimos en 2003 o 2008".

Asegura Laporta que quiere acabar con la manera de hacer de la anterior Junta que no tomó las decisiones necesarias con el equipo "basta ya de ciertas actitudes, de que no pasa nada si perdemos ,porque en el Barça somos competitivos y la Junta también lo es"

Sobre la renovación de Leo Messi, Laporta se ha mostrado optimista "a los culés les digo que va bien, que no está hecho aún y que hay que seguir para que se haga" y asegura que "está poniendo mucho de su parte porque sabe el esfuerzo que estamos haciendo". Añade que lo que le está pidiendo Messi es "cariño", algo que no tuvo con la Junta anterior "antes había otro presidente y ahora estoy yo y creo que eso le gusta. Antes había un presidente que le decepcionó y ahora hay uno que le dice que quiere que se quede y se lo demuestra. Él quiere que el Barça piense en grande, quiere experiencia contrastada y otra motivación que tiene con esta Junta. La percepción de Leo es ésta y por eso nos está ayudando".

Respecto a la posibilidad de hacer grandes fichajes, Laporta considera que "en dos temporadas la economía del club volverá a ser saludable, pero todos los clubes están en la misma situación y todos intentan fichajes y cesiones. Soy bastante optimista en que tendremos un equipo competitivo la próxima temporada".

Sobre la polémica de la Superliga y las presiones de la UEFA, Laporta segura que "le dije a Ceferin que no tenemos previsto pedir perdón por pensar ni vamos a pagar una sanción que no tiene justificación. Si nos sancionan iremos al TAS y estoy seguro que ganaremos. Queremos promover el diálogo porque desde UEFA nos dicen que están en vías de solución, pero no se soluciona. Tenemos que crear un producto más atractivo porque el fútbol pide innovación. Nuestros hijos han cambiado la manera de ver el fútbol".

Asegura que la industria del fútbol no es sostenible y que "a los clubes estado no les interesa este debate porque tienen recursos que les llegan de sus países, pero algunos no podemos hacer eso". Insiten en que "hay agentes de la industria que se están enriqueciendo y los que pagamos la fiesta somos nosotros. Esto es un contrasentido que se ha de cambiar. No se pueden hacer más competiciones y que los clubes estemos en pérdidas y pasándolo mal". Aunque también reconoce la culpa de los clubes "también se ha gestionado bastante mal se han tomado decisiones que son delirios de grandeza y lo estamos comprobando con la auditoria que estamos haciendo".



Respecto a las presiones del presidente de la Liga de Fútbol profesional asegura que "el trato en privado con Javer Tebas es de respeto y de aprecio mutuo. A veces me sorprende que si estamos intentando proponer el diálogo, haga según qué manifestaciones. Pedimos respeto para el Barça, como nosotros lo tenemos por los demás. Hay posiciones encontradas, que no coincidimos, pero es una persona que conoce el fútbol y tiene experiencia y éxito. Siempre ha habido puntos de conflicto pero estamos intentando sentarnos en una mesa y encontrar puntos de encuentro".

También ha confirmado que el Barça tendrá que jugar fuera del Camp Nou durante unos meses cuando se está llevando a cabo la reforma del estadio "habrá un momento, de ocho meses calculamos, en que no podremos utilizar el estadio, cuando se ponga la cubierta. También hay que cuadrar calendarios con el Ayuntamiento por los usos del Estadi Olímpic. Será el menor tiempo posible".