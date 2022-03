Joan Collet a Esports COPE: "L'Espanyol necessita un nou impuls"

L'expresident de l'Espanyol Joan Collet ha passat per Esports COPE per valorar l'actual situació del club amb els rumors de la possible venda per part de Mr. Chen.

Collet asegura que "no em consta res. Tampoc estic a dintre del club. A la meva època també vem negociar amb uns quants. El primer que hauríem de saber és si el senyor Chen està disposat a vendre. El club té moltes possibiltats, per la Lliga i la ciutat on està".

L'exmandatari considera que l'Espanyol necessita un nou impuls "jo crec que sí. En la meva època hi havia un problema econòmic. El Sr, Chen segur que ho veu que ecessita una ampliació de capital per posar els diners en el camp. Fins ara s'ha fet una bona gestió de tapar forats i ara s'ha de fer un nou pas, sigui amb Chen o amb nous inversors, per posar els calers en el camp perquè sinò tenim el perill de quedar-nos estancats entre aquests clubs que lluiten per no baixar".

Davant la possibilitat que Mr. Chen vengui, Collet ho té clar "m'agradaria més una persona física o dues com a molt, que no pas aquests fons voltor que no saps si venen a especular".

Collet considera que tot i les errades de Joan Garcia en els últims partits, s'ha de mantenir l'aposta per el porter canterà si no pot jugar Diego López "si no poses al Joan Garcia seria un cop molt fort per ell. Jo li preguntaria com està ell anímicament. Hi ha molta exigència i ell ha de ser conscient que els dos últims partits no ha estat al seu nivell".