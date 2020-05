Joan Capdevila en Esports COPE: "Tener más tiempo de preparación sería mejor"

El portavoz del RCD Espanyol ha pasado por Esports COPE a pocos días para que se reanude la Liga y el campeón del mundo se ha mostrado optimista con las posibilidades del equipo a pesar de las malas sensaciones que transmitían los de Abelardo antes de deternerse la competición por la crisis del coronavirus "quiero pensar que nos puede beneficiar el parón, que el equipo haga un cambio de chip. Estoy convencido de que lo vamos a luchar hasta el final. Todavía queda tiempo para salvar la categoría". El Espanyol es colista de Primera a seis puntos de la permanencia y quedan 11 jornadas por disputarse.

Respecto a la fecha marcada por Javier Tebas para que vuelva La Liga el 11 de junio, Joan Capdevila coincide con la opinión manifestada por otros profesionales como Gerard Piqué "la gran preocupación son las lesiones. Si tuviésemos un poco más de tiempo sería mejor. Se trata de una situación atípica, en la que nunca un jugador ha estado 60 días parados".

Sobre la polémica que incentivó el propio Tebas, insinuando que los clubs que estaban en descenso no querrían volver a jugar para salvar la categoría, Joan Capdevila ha dejado claro que la opinión del Espanyol siempre fue que debían conseguir la permanencia compitiendo, tal como será finalmente "no pensábamos en la posibilidad de salvarnos si no se volvía a jugar. Siempre esperamos que volviese la Liga y luchar hasta el final. Hay que competirlo en el campo. Lo que queremos hacer es llegar lo mejor preparados posible".

Capdevila, miembro del Departamento de Relaciones Institucionales Deportivas del Espanyol, ha querido aclarar la polémica en la que se ha visto envuelto en los últimos días a raíz de una fotografía de su infancia publicada en redes sociales donde aparecían muchas fotografías del ídolo culé Hristo Stoichkov "cuando eres joven te gusta el fútbol y también tenía en la habitación muchas otras fotografías de otros clubs".