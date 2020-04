Joan Cañellas: "El club ens ha prohibit marxar d'Hongria"

El jugador català del Pick Szeged explica en una entrevista a L'Esportiu com està vivint el confinament amb la seva família a Hongria "el club de moment no ens deixa marxar perquè considera que algun dia tornarem a entrenar-nos i potser es reprèn la competició, cosa que dubto. No volen que els jugadors estiguem fora del país i que això dificulti un possible retorn".

Campió del món i d'Europa amb la selecció, Cañellas es mostra molt crític amb aquells que volen acabar les competicions a l'estiu perquè considera que els jugadors no tindran descans entre una temporada i l'altra "soc molt crític amb això. Ho veig com mesura desesperada per no perdre diners. La final a quatre de Colònia genera molts ingressos, però l’esportista d’elit també necessita un període de vacances, i el nostre és un esport molt dur. Cal desconnectar, i aquest any ja era complicat perquè hi havia els Jocs, però ho assumíem. Si hem de jugar els vuitens i els quarts de la Champions al juny i la final a quatre a l’agost, hi haurà equips que empalmaran una temporada amb la següent, en què hi haurà mundial i Jocs Olímpics. Una bogeria. A més, tenim jugadors que per contracte canvien d’equip l’1 de juliol"

Cañellas explica que el confinament a Hongria és més relaxat encara, però que totes les competicions estan aturades. Reclama més concienciació a la població "la gent encara no és conscient del problema. Quan vas als afores de la ciutat encara et sorprèn la quantitat de gent que hi ha als parcs i llocs així. Fins i tot alguns companys de l’equip em diuen que no n’hi ha per a tant. Vaig avisar al preparador físic, que té un gimnàs, que l’hauria de tancar, i no se’n feia creus. Tard o d’hora arribarà el virus i esclatarà".

El jugador català considera que l'ajornament dels Jocs Olímpics perjudicarà l'objectiu de la selecció "negativament, perquè aquest any estem tots molt bé de forma. Som una de les seleccions molt veteranes i hi ha jugadors que ja tenien altres plans pel 2021, com el Raúl, que plegava. No sabem què passarà amb el seleccionador, tampoc. A aquesta generació ens falta una medalla olímpica sobretot per la decepció de Londres, quan vam perdre en els quarts en l’últim segon".

Cañelles també està patint a nivell personal perquè els seus pares són farmacèutics "tenim informació de tot arreu. La meva dona és de Ciudad Real i tenim molts amics de Madrid, i sabem que la situació és molt diferent segons les zones. Els meus cosins també són farmacèutics, però els meus pares estan en una edat delicada, i sobretot la mare està en contacte cada dia amb molta gent, molt exposada tot i les proteccions que es posen. Està bastant tocada perquè molts centre d’atenció primària han tancat i estan desbordats. La gent hi va molt nerviosa a preguntar; els toca moltes vegades fer de metge, i és una situació desagradable. Jo m’he cabrejat perquè els polítics no van preveure tot això, però és veritat que ningú de nosaltres hauria pensat fa un mes que les coses acabarien així".