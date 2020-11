Jennifer Hermoso en Esports COPE: "El partido contra el Atleti sigue siendo el clásico"

La capitana del FC Barcelona y ex del Atlético de Madrid Jennifer Hermoso ha pasado por los micrófonos de Esports COPE en la previa del partido que disputarán ambos equipos este miércoles en el Estadio Johan Cruyff (19.00 horas). Para Jenni el equipo colchonero "sigue siendo el gran rival. Tendrán que pasar años para que se deje de considerar el clásico de la la liga".

Para Jenni, el último empate del Atleti frente al Sporting de Huelva es un buen aviso "no puedes bajar la guardia porque en cualquier momento te puede pasar lo que les pasó a ellas. Por eso el Barça empieza los partidos presionando. El Atleti se dejó el otro día dos puntos muy importantes".

El Barça goleó al Real Madrid en el primer partido de liga y cree que todavía les queda tiempo para alcanzar su máximo nivel "todo puede cambiar, ya lo estamos viendo en la vida. Puedes ganar tres ligas seguidas y luego tener un bajón. El Madrid está haciendo las cosas bien, pero veremos cuando será rival del Barça por delante del Atleti".

A la capitana no le preocupa que el equipo blanco pueda reforzarse con fichajes estelares "lo que nosotras exigimos es que nuestra liga sea cada vez mejor. Yo ya dije que la llegada del Madrid iba a ser un plus para la competición. Todo lo que venga, si es para que suma, hará crecer la Liga. Y si el Madrid ficha a la hemana de Mbappé, pues que lo haga".

Jennifer Hermoso destaca el buen momento que está viviendo el conjunto de Lluís Cortés desde que volvió a competir tras el parón del confinamiento "lo que estamos trabajando nos está saliendo".

Aunque añade que está siendo complicado afrontar situaciones de suspensión de partidos como los dos últimos que debían disputar las azulgrana y que han sido aplazados por el coronavirus "llegas al día antes del partido y te dicen que no puedes jugar. No nos queda otra que aceptarlo. El Barça no deja de entrenar y la intensidad en los entrenamientos es muy alta. Pero tenemos ganas de que llegue el partido".

Jenni Hermoso lamenta no poder jugar con público "en el partido contra el Huelva dejaron entrar, pero vuelves a años atrás en que no venía nadie a ver el fútbol femenino. Creo que lo estamos asimilando".