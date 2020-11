Javi Rodríguez en Esports COPE: "No tengo ninguna duda que el Barça va a estar arriba"

El entrenador de Industrias Santa Coloma Javi Rodríguez, exjugador del Barça y de la selección española, afronta este viernes un partido especial porque se enfrenta a su exequipo en el Palau Blaugrana (20.00 horas).

Javi Rodríguez considera que su equipo ha tenido mala suerte en el inicio del campeonato con algunos puntos perdidos en los últimos minutos "un poco de mala suerte, un poco de mala defensa, son varios factores pero hemos competido hasta el final".

Sobre su rival de esta noche "no tengo ninguna duda de que el Barça por plantilla, presupuesto y jugadores van a estar arriba. Lo que me sorprende es las clasificación pero nosotros tenemos que aprovechar que no están al 100%".

Será un partido especial para él aunque "no es lo mismo sin ver el Palau a rebosar y sin ver el cariño que me tiene la gente y que yo les tengo a ellos. Pero va a ser especial por lo que viví allí".