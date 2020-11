Javi López: "Es otro gran reto que se me presenta en mi carrera"

El lateral derecho Javi López, exjugador del Espanyol, ha fichado por el Adelaide United australiano, informó este martes el club en su página web, y se mostró muy satisfecho por lo que calificó como "una nueva aventura" para él y para su familia.

El jugador se incorporará a la disciplina del equipo en las próximas semanas, tras cumplir el protocolo de 14 días de cuarentena marcado por las autoridades sanitarias del país. "Espero conocer pronto a mis compañeros y tener así la oportunidad de competir en Australia", afirmó el futbolista en declaraciones al club.

Javi López será, de esta forma, el sexto jugador español en militar en el Adelaide United. "He escuchado grandes cosas acerca de la ciudad y la cultura de la liga australiana de mi amigo Isaís Sánchez (que militó en el Adelaide de 2014 a 2018, llegando a ser su capitán)", explicó.

El director deportivo del Adelaide United, Bruce Djite, se mostró satisfecho por la incorporación de Javi López. "La carrera de Javi López habla por sí sola, ya que ha estado más de una década en el primer nivel de LaLiga. Nuestra intención es la de traer jugadores experimentados para que ayuden a los jóvenes", afirmó.

Javi López rescindió su contrato con el Espanyol el pasado verano. El futbolista, capitán del primer equipo, disputó 283 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul: 252 en LaLiga, 23 de Copa del Rey y 8 de la Liga Europa. Es el undécimo futbolista con más encuentros oficiales jugados con el club barcelonés.

