Javi Espinosa, en Esports COPE: "Sergiño Dest tendrá rendimiento inmediato en el Barça"

El exjugador del Barça Javier Espinosa, que estuvo la pasada temporada en el Twente holandés, conoce bien al lateral Sergiño Dest, uno de los pretendidos por Ronald Koeman para reforzar el equipo. El jugador de Talavera de la Reina asegura que el estadounidense tiene perfil Barça y encajará perfectamente en el equipo azulgrana "tiene un juego ofensivo y donde mejor lo puede desarrollar es en el Barça. Creo que tendrá un rendimiento inmediato porque el fútbol es igual en todas partes. Sergiño va a llegar preparado".

Espinosa describe así al lateral derecho "es un jugador rápido, agresivo en ataque, le falta un poco de contundencia atrás pero seguro que lo aprenderá al lado de los mejores. Además con Koeman seguro que lo mejorará porque le conoce bien".

El excanterano del Barça destaca que Dest tendrá competencia "he leído que lo ha pedido Koeman, pero también va a tener competencia con Sergi Roberto que también rinde bien de lateral, es el único que entiende el estilo del Barça. Dest no lo va a tener fácil".

Javier Espinosa ha jugado en clubes como el Twente, el Villarreal y Levante entre otros. En este momento se encuentra libre esperando alguna oferta convincente después de recibir propuestas de otras ligas "tengo buenos amigos en Talavera que me están ayudando a preparame. Me levanto como si estuviese compitiendo y entreno dos veces al día. Está siendo un mercado un poco raro con el coronavirus, veremos si en esta última semana se mueve un poco".

El centrocampista se ha mostrado sorprendido por la irrupción de Ansu Fati en la primera jornada de Liga "yo también me he sorprendido mucho porque ha empezado la temporada con un rendimiento brutal. La temporada pasada ya se le veía el desparpajo". Aunque añade que su éxito se debe a la confianza que ha tenido por parte del club "se trata de oportunidades, Riqui también lo hizo fenomenal cuando le han dado minutos y ahora no se confía en él".

En el caso de Riqui, Espinosa entiende que el centrocampista no quiera marcharse del Barça a pesar de las advertencias de Koeman "como dice Riqui, fuera del Barça hace mucho frío. Yo puedo decirlo de primera mano. Por eso entiendo que él intente agotar todas las opciones de seguir".

En cuanto al enfrentamiento de Messi con la directiva asegura que no afectará al rendimiento del argentino "Messi es un superdotado. Están cambiando las cosas en el club y no sé si volverá a ser lo mismo".