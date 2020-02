Javi Casquero en Esports COPE: “El que más gol tiene es Ángel”

El exfutbolista del Getafe Javi Casquero ha hablado en Esports COPE sobre las opciones que contempla el Barça para sustituir a Dembélé, si finalmente consigue el permiso para fichar.

Casquero, que comentará el Barça-Getafe este sábado en el Tiempo de Juego de COPE, considera que entre todos los nombres que se han publicado, la mejor elección para el Barça sería el delanterio canario del Getafe “teniendo en cuenta rendimiento inmediato, el que más gol tiene es Ángel. Los demás son jugadores más jóvenes y podrían tener más futuro en el Barça. Al final el Barça lo que busca es una solución y también hay que ver la cuestión económica”.

El ex del Getafe destaca la efectividad del ariete azulón “Ángel aportaría gol porque es el jugador de la Liga que lleva más goles por minutos jugados. No sé qué rendimiento podría dar en un equipo grande porque no le hemos visto en esa situación, pero lo cierto es que con pocas ocasiones suele definir y en el Barcelona se supone que las ocasiones serán más claras y más abundantes”.

También destaca que Ángel sabe adaptarse a salir desde el banquillo “sale muy enchufado, le das 10-15 minutos y es capaz de marcarte. No necesita mucho tiempo para activarse, desde el primer minuto como tenga una ocasión le vas a ver que parece que lleve todo el partido, continuamente está tirando desmarques de ruptura. El Barça no tiene jugadores de ese perfil, salvo Griezmann, lo demás son jugadores que la quieren más al pie. Ocupa más la posición de delantero centro, hay otros que pueden caer más a banda. Es un 9 aunque no sea grande”.