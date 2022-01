Jana Fernández en Esports COPE: "Queremos ganar la Supercopa y todos los títulos"

La jugadora del FC Barcelona Jana Fernández explica en Esports COPE que el equipo está especialmente motivado para jugar contra el Real Madrid las semifinales de la Supercopa de España este miércoles en Las Rozas (19:15 horas).

La joven promesa de la cantera azulgrana asegura que el Barça no puede confiarse ante el Real Madrid "aunque la gente nos pueda dar como favoritas, no nos lo tomamos así. Es una semifinal de Supercopa, un título, el primero que queremos ganar esta temporada y nos lo tomamos con muchas ganas e ilusión".

Y añade que después de ganar el triplete histórico la temporada pasada, el objetivo es revalidar todos los títulos "el año pasado nos quedó pendiente ganar la Supercopa. Queremos ganar todos los títulos posibles".

El Barça tendrá algo más de descanso porque este domingo se suspendió el partido de Liga que debía jugar en el campo de la Real Sociedad por los casos de COVID en el equipo de Natalia Arroyo "siempre preferimos jugar porque nos favorece. Esto ha provocado que tengamos más tiempo para preparar el partido del miércoles".

Reconoce que el Real Madrid está mejorando con los últimos fichajes y que eso es bueno para la Liga "totalmente. A final lo que queremos es que sea más competitivo y que todos los equipos puedan luchar por el título".

La Supercopa se disputa esta semana en Las Rozas, escenario que se confirmó hace pocos días y que se quedará pequeño con poco más de 1.000 espectadores de aforo. Jana prefiere no hacer valoraciones "bien quizás sí, pero es algo que no depende de nosotras y no nos debe afectar a la hora de jugar. Para nosotras, sea Las Rozas, el Johan Cruyff o Wembley, iremos a ganar

Un escenario que contrasta con el de otro Clásico contra el Real Madrid que se jugará el 30 de marzo en el Camp Nou y para el que ya se han vendido más 70.000 entradas "no somos conscientes. Yo he ido muchas veces al Camp Nou y lo he visto lleno, pero no somos conscientes que seremos nosotras las que estaremos en el césped. Todavía queda mucho, todas soñamos con ello pero ya llegará. Agradecemos a la gente que está comprando las entradas porque nos ayuda mucho. Significa que cuentan con nosotras y que el fútbol femenino interesa".

Jana, jugadora internacional de 19 años y una de las grandes promesas del FC Barcelona, destaca lo que significa jugar junto a Alexia Putellas "para mí es un orgullo y siendo tan joven puedo aprender mucho de ella. Es un jugadora que da muchos consejos a las compañeras y le estoy superagradecida porque es una manera de enriquecerte".