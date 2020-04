Ivan Rakitic: "No soy un saco de patatas"

Ivan Rakitic ha hablado sobre su situación contractual con el Barça y sobre las extrañas situaciones que ha vivido, en una entrevista a Mundo Deportivo a través de vídeo llamada desde su casa de Castelldefels. El centrocampista croata tiene contrato con el Barça hasta 2021 y se le relaciona con varios clubes como el Sevilla para abandonar la disciplina culé este verano.

Ante la crisis del coronavirus, es posible que los clubes no tengan dinero para hacer traspasos y que muchas operaciones se hagan por intercambio de jugadores. En este contexto, el Barça ya intentó deshacerse de Ivan Rakitic el pasado verano, pero no se llegó a ningún acuerdo. El croata ahora deja muy claro que el club no puede imponerle el destino "no soy un saco de patatas con el que hacer cualquier cosa. Está claro que allá donde vaya quiero sentirme querido y que mi familia esté bien. Si es aquí, encantado y sino será donde yo decida, no donde quién sea y le de la gana decida. Esos comportamientos hacia mí ya saben que no me gustaron y lo tienen bastante claro. Eso es lo más importante. Se puede hablar conmigo porque todos miramos por el bien del equipo".

Rakitic añade que el inicio de esta temporada, relegado al banquillo por Valverde, ha sido extraño "tuve una primera parte de la temporada muy rara, muy incómoda y sorprendente para mí, pero de ahí tengo que aprender varias cosas e ir mejorando. A veces pasan cosas que uno no entiende, pero que no debe entender sino aceptarlas. Ojalá pueda acabar este año de contrato. Si no puede ser, ya nos sentaremos, pero ahora lo más importante es estar a tope y acabar la temporada de la mejor manera posible. Después ya se analizará todo, pero mi idea es acabar ese contrato".

El croata no sabe si fue víctima de un castigo por parte del club por no aceptar un traspaso el pasado verano "puede ser que sí, puede ser que no, pero yo he querido ir siempre de frente. Si hubieran querido que me hubiera ido a otro equipo, da igual dónde, me hubiera gustado que me lo lo dijeran, igual que estamos hablando ahora tú y yo. Uno tiene una idea pero si no funciona, yo he demostrado en los anteriores cinco años que se puede contar siempre conmigo. Seguramente he hecho muchos favores a compañeros y entrenadores, y he demostrado que se puede contar siempre conmigo, y si fuera esa la razón, más me dolería.

Rakitic nunca ha escondido que le gustaría volver al Sevilla y considera que todavía está para jugar al máximo nivel "me veo en mi mejor edad, de dar lo mejor de mí. Si no me veo para competir, haría las cosas de otra manera, pero yo me encuentro mejor que nunca y me veo para competir al máximo nivel los próximos tres o cuatro años".

El croata también aporta su opinión sobre la rebaja salarial de los jugadores "por lo que sé por los capitanes, que yo no soy y por tanto no he hablado directamente con el club, nosotros siempre hemos sido muy claros y por supuesto había que hacerlo, solo había que mirar la manera cómo hacerlo. pero no hemos dudado, ni lo hemos discutido. Por qué ha tardado tanto la verdad es que no lo sé pero no había ninguna manera de pensar otra cosa, así que estoy muy contento de que lo hayamos logrado de esta manera"

Y sobre la voluntad de la Real Sociedad de abrir el centro de entrenamiento, Rakitic asegura que los jugadores del Barça todavía no tienen previsión de volver a la Ciutat Esportiva "no, de momento no lo sabemos, un poco como todos. Tenemos que esperar a que se arregle bien esta situación, que se pueda controlar lo antes posibles. Las ganas de ir a entrenar no es de ir mañana, sino esta misma tarde, pero tenemos que entender que hay una cosa que es mucho más importante, que es la salud de todos nosotros y si tenemos que aguantar algunos días entrenando en casa, tiene que ser así. Entiendo que la Real quería dar el primer paso para poder entrenar, como lo están haciendo ya en Alemania muchos equipos, pero aquí la situación es la que es y esperaremos un poquito más para que cuando salgamos lo podamos hacer bien y al 100%. Hay que esperar que todo esté controlado".