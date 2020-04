Ivan Rakitic: "Quiero volver a jugar a fútbol, asumo el riesgo"

Ivan Rakitic habla claro. Quiere jugar porque cree que ha llegado el momento de dar a la sociedad lo mucho que los aficionados dan al fútbol y los futbolistas. "Quiero jugar. Ha llegado el momento de devolver a la sociedad lo que nos da", afirma el croata a MARCA.

Pregunta. ¿Cómo está viviendo todo lo que está pasando?

Respuesta. Con muchísima atención y respeto. Es una situación nueva para todos y creo que es un momento para estar más unidos que nunca, de juntar todas las fuerzas para seguir adelante y salir vencedores de esta situación. Estoy seguro de que lo podremos conseguir.

P. ¿Qué es lo que más ha echado de menos sin salir de casa?

R. A mi familia, a mis amigos, a la gente con la que me gusta compartir mi vida. He echado mucho de menos poder llevar a las niñas al colegio, desayunar en el pueblo, poder ir a la ciudad deportiva a entrenar, ir a comer, hacer lo cotidiano con tranquilidad.

P. ¿Pensaba que podía vivir una situación parecida?

R. Pues la verdad que no, creo que nadie podría imaginar algo parecido. Siento mucho respeto por esta situación desde el principio y me acuerdo de un momento muy importante cuando íbamos a jugar la ida de octavos de Champions a Nápoles, cuando esta situación empezaba. Hice ese viaje con mucha incertidumbre. Ahora creo que lo que tenemos que hacer es pensar en positivo, saber que el esfuerzo que estamos haciendo es por el bien de todos y que esto que nos ha sorprendido ahora ojalá no nos vuelva a sorprender nunca más.

P. ¿Qué lección ha aprendido de todo lo que está pasando?

R. Muchas cosas pero lo más importante es que aprecio mucho más los pequeños detalles, los momentos más sencillos y la importancia de estar muy unidos con la familia, la gente más cercana. Esta situación ha sido una gran lección para todos en muchos aspectos.

P. ¿Ha pasado miedo?

R. No sé si miedo es la palabra correcta pero si una sensación parecida. A mí la incertidumbre me preocupa mucho, soy una persona muy organizada que me gusta controlar y analizar todo con mi familia y mi gente cercana, teniendo a la familia repartida entre Sevilla, Croacia y Suiza... de esta última estaba muy preocupado las últimas semanas, menos mal que nos hemos podido conectar todos por vídeo llamada y mandarnos muchos mensajes cada día, pero reconozco que hemos pasado momentos de nervios. Gracias a Dios toda mi familia está bien.

P. El aficionado que va al fútbol cada semana ha sufrido e incluso algunos ya no están, ¿qué mensaje tiene para ellos?

R. Yo creo que hay muchísima gente que ha luchado y sufrido con esta situación, de alguna manera son nuestros héroes. Algunos se han llevado golpes irreparables. Me gustaría trasladarles mi apoyo, mi abrazo y mi reconocimiento para siempre. Jamás olvidaremos todo esto, pero no podemos quedarnos sólo con los datos negativos. Deberíamos mantener para siempre la solidaridad demostrada es esta época tan dura. Tenemos que sacar fuerza de donde sea para tirar hacia adelante. El mensaje que puedo dar es de apoyo total para los que han tenido pérdidas tan dolorosas.

P. Algunos países quieren que el fútbol no vuelva...

R. Yo respeto todas las opiniones, estos días hemos sabido que la Liga francesa, una de las más importantes del mundo no se va a disputar y debemos respetar esa decisión. Cada país y cada Liga tiene que analizar con sus datos y sus necesidades la situación de cómo está todo y decidir qué es lo mejor en cada caso, no creo que se pueda tomar una decisión igual para todo el mundo. Lo que estoy seguro es que todos los países y todas las ligas cuando tomen la decisión que sea lo van a hacer con la seguridad de que quieren lo mejor para sus ciudadanos y sus deportistas. Yo apoyo y respeto las decisiones que tome cada país.

P. ¿Qué lugar debe ocupar el fútbol en la normalidad?

R. El fútbol es muy importante para muchas personas y la prueba de ello es que mueve mucho dinero. Últimamente he escuchado a mucha gente hablar de los problemas que habría si no jugamos, problemas económicos, de competiciones europeas, de calendario, de ascensos, de descensos, pero a nadie le he escuchado hablar de personas, de esas personas que para ellos su equipo forma parte de su vida y de repente se lo han quitado. Creo que es el momento de que los que somos protagonistas del fútbol, demos un paso adelante, tiremos del carro y no lo digo por cuestiones económicas. Hace poco he leído la cantidad de millones que mueve en impuestos y puestos de trabajo, que el fútbol profesional en España ayuda al fútbol base y a otros deportes minoritarios. Me refiero a que socialmente debemos dar un paso, poder hacer que la gente se entretenga con lo que le gusta, que todos dejemos de pensar en virus y enfermedad, que volvamos a bromear con nuestro vecino del equipo contrario. Es importante que tengamos muchos motivos para abrazarnos cuando podamos hacerlo. Creo que tenemos que intentar que el fútbol nos haga estar unidos, también a otros deportes para dar sensación de unidad que tanto necesitamos. Nosotros tenemos la posibilidad de apoyar a otros y debemos hacerlo.

P. Y los futbolistas, ¿qué papel deben jugar?

R. Yo quiero jugar. Es evidente que debemos intentar volver con las mayores garantías sanitarias pero también debemos saber que nunca van a ser al 100%. Pero ese mismo riesgo lo van a tener todos los trabajadores en su vuelta al trabajo. Los empleados de un supermercados también se cambian en vestuarios y tienen las mismas posibilidades o más de contagiarse que nosotros. Ellos asumen ese riesgo y yo también quiero asumirlo. Creo que tenemos esa deuda y estoy seguro de que si le preguntamos a los aficionados a ellos les encantaría que hubiese fútbol. Tenemos que intentar hacer que la gente vuelva a disfrutar del fútbol, que nosotros los futbolistas podemos ser un ejemplo, dando apoyo a todos los trabajadores que nos han demostrado esa fuerza. Yo me quiero unir a esa fuerza.

P. ¿Está dispuesto a correr el riesgo de contagiarse?

R. Sin duda, y lo digo desde la conciencia de saber que el riesgo será muy pequeño, pero también por la solidaridad con los que se la llevan jugando por nosotros desde el primer minuto y que así van a seguir durante muchos días.

P. ¿Cree que están en deuda con la sociedad?

R. No sé si estamos en deuda, pero lo que es cierto es que a nosotros la sociedad nos ha dado un estatus que está muy por encima de la media. Yo me fijo mucho en los aficionados y los esfuerzos que hacen para poder vernos en los estadios y en los canales de pago por televisión. Van a vernos a la salida del estadio, entrenamientos o aeropuertos. En esos momentos, cada vez que veo a un niño con mi camiseta puesta, pienso cuánto esfuerzo habrán hecho sus padres comprándosela. Ese esfuerzo es el que creo que tenemos que hacer ahora nosotros, prepararnos bien, intentar controlar los riesgos y devolver a la gente con nuestro fútbol el cariño que nos dan.

P. El fútbol regresará sin aficionados en las gradas...

R. Va a ser muy duro y muy raro para nosotros pero me gustaría decirle a los aficionados que vamos a estar más enchufados que nunca, que sabremos que estarán en sus casas viviéndolo con la misma pasión de siempre y que no les defraudaremos. Juntos sacaremos la fuerza necesaria para salir de todo esto y seguro que seremos capaces sentir el apoyo de la gente que estará en sus casas.

P. ¿Cambiará el fútbol?

R. Ojalá después de esto todos seamos un poco mas humanos y apreciemos lo importante.

P. ¿Liga o Champions?

R. Si puede ser ganando LaLiga y la Champions, muchísimo mejor. Quiero luchar y pelear por todo.

P. ¿Ha cambiado su situación?

R. No. Estoy en el mejor momento de mi carrera, mi mejor edad, es una motivación especial para mí y estoy convencido de que lo puedo hacer y lo voy a conseguir.

P. El mercado será otro, ¿se arrepiente de algo?

R. La madurez deportiva que he alcanzado me hace entender mucho mejor todo. No me arrepiento de nada. Siempre intento hacer lo mejor para mi equipo, para los míos y para mí.

P. ¿Cuál es su idea de futuro?

R. Disfrutar del fútbol, poder empezar lo antes posible. Cuando eso pase y terminemos, será el momento de analizar toda la situación.