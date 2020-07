Iván Molero a Esports COPE: "L'Espanyol no pot estar tant de temps sense entrenador"

Aquest dimarts, a l'Esports COPE, recollim l'opinió del periodista del Diario As Iván Molero sobre l'actualitat del RCD Espanyol:

"Avui fa vuit dies des de que els factòtums de Chen van donar explicacions sobre la pitjor temporada de la història sense explicar gairebé res.

10 dies des de que Rufete va prometre, textualment, una setmana molt intensa, en la que el més intens va ser l'ascens del Femení B. L'enhorabona, per cert.

I 21 dies es compleixen des de que el descens del primer equip es va certificar matemàticament.

L'Espanyol no pot estar tant de temps sense entrenador, ni sense poder activar el tema fitxatges. No perquè estigui aturat, que ens consta que s'està treballant amb futbolistes mentre es respecten els tempos amb Vicente Moreno i el Mallorca per negociar la seva sortida.

Es tracta d'una qüestió estètica, si no apareix la il·lusió, la tomba s'anirà fent més i més gran.

Arribarà, Vicente Moreno segur que arribarà, però que sigui com abans millor".