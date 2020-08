Ivan Balliu a Esports COPE: "Esperem que es compleixi la màxima d'entrenador nou, victòria segura"

El jugador català de l'Almería Ivan Balliu parla a Esports COPE sobre el playoff que jugarà el seu equip contra el Girona els dies 13 d'agost a Montilivi i el 16 d'agost a l'Estadio de los Juegos del Mediterráneo.

L'ex de la cantera del Barça confia poder superar el Girona "esperem que es compleixi la norma d'entrenador nou, victòria assegurada", tot i que és complicat pel lateral nascut a Caldes de Malavella "ara defenso els colors de l'Almería, que és on m'han donat la confiança".

Balliu creu que pot servir de refència el partit de Lliga que va acabar amb victòria 1-0 pel Girona el 9 de juliol "nosaltres també teníem baixes, jo no vaig poder jugar, però es pot tenir de referència. Està clar que nosaltres passem amb l'empat per la millor classificació i serà important no encaixar"