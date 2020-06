El Inter suaviza el discurso con Lautaro Martínez

El Inter de Milán parece haber suavizado su discurso respecto a la salida de su estrella Lautaro Martínez al FC Barcelona. Si hace sólo dos semanas el director deportivo Piero Ausilio aseguraba que no querían vender al delantero argentino y que si alguien estaba interesado en ficharle debería pagar su cláusula de 111 millones de euros, ahora es el director ejecutivo del club italiano quién se ha referido al jugador.

Beppe Marotta, en una entrevista en ‘La Gazzetta dello Sport’, explica que quizás el Barça no deba pagar la cláusula por el argentino sino que puedan encontrar otras fórmulas “el club no desea vender Lautaro. No sé qué piensa Barcelona, ​​quizás también tengan alternativas... Espero que no paguen la cláusula. Y en caso de despedida, un jugador de primer nivel llegará en lugar de Lautaro”, admite el dirigente ‘neroazurro’, anticipando que ya no descarta su salida y que el club está preparado para una posible marcha del argentino.

Hay que recordar que el Barça trabaja en poder intercambiar algunos jugadores para abaratar la operación. Ya han sonado nombres como Semedo, Junior Firpo o Rafinha. Las tocadas arcas del club azulgrana hacen prever que este verano no podrá hacer un gran desembolso económico. Arturo Vidal parece descartado por su edad, a pesar del interés de Antonio Conte en el chileno.

Otra prueba más de que Marotta ve a Lautaro fuera del Inter es que Marotta habla abiertamente de sus posibles sustitutos. Sobre Cavani, se ve como una opción lejana porque podría decantarse por el Atlético de Madrid, en cambio Marotta ve más factible incorporar al delantero de la Fiorentina Federico Chiesa. “Cavani es una de las oportunidades, pero no hemos estudiado la cuestión en profundidad: en este momento está bastante lejos del Inter”.