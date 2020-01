"Intentaron regatear el finiquito a Valverde"

L'Esports COPE de dijous continúa desvetllant informacions curioses sobre el relleu a la banqueta del Barça. Avui, amb el nostre comentarista Emilio Pérez de Rozas hem conegut els 'memes' que va rebre Valverde en les últimes hores, com va ser la seva conversa amb el president Josep Maria Bartomeu el matí abans de ser destituït o com es va sentir un cop li van comunicar la dràstica decisió de la junta directiva del club a la tarda.

També hem escoltat Xavi Hernández confirmant l'oferta del FC Barcelona per substituir Valverde i explicant per què la va rebutjar. Marc Bartra ha parlat sobre Quique Setién i Francesc Xavier García Pimienta ha explicat que estava preparat per si el necessitaven a la banqueta del primer equip.

El debat Esports COPE amb Dani Senabre i Junior Minguella ens ha portat la il·lusió per l'arribada de Quique Setién al Barça i també la llàstima per les formes que ha tingut el club amb Ernesto Valverde.

A l'Espanyol ha parlat Wu Lei sobre la seva situació i el seu futur al club. També hem explicat les intencions d'Iván Carrillo de posar una moció de censura a la junta de la Federació Catalana de Futbol i la sanció que pot rebre Ton Alcover, jugador del Sant Andreu, pels greus insults contra l'afició de l'Europa.

A l'apartat poliesportiu, la penúltima etapa del Dakar amb Carlos Miquel, el partit Espanya-Hungria amb Luis Malvar a l'Europeu d'Handbol de Bucarest i les participacions destacades a la Volta a Catalunya de 2020.

