"Es increíble que todos los partidos le pidáis a Messi que obre el milagro"

Al 'Debat Esports COPE' de dilluns analitzem la victòria agònica del FC Barcelona contra el Levante i el sorteig de Champions que ha emparellat l'equip de Ronald Koeman amb el PSG de Neymar.

Poli Rincón destaca la figura de Leo Messi, una vegada més resolent els partits "¿Quién gana el partido al final? jugando andando, es el mejor del partido. Lo que no puede ser es que este hombre tenga que sacar siempre él solo las castañas del fuego. Que todos los partidos le pidáis a Messi que obre el milagro, es increíble".

L'exjugador del Madrid i del Betis creu que "hay jugadores que han costado 100 y pico millones de euros, pero partido tras partido, tiene que hacerlo todo Messi, sacar el balón, distribuir, rematar. La papeleta la resuelve Messi".

Josep Maria Minguella afegeix "este es uno de los problemas del Barça, además no está Suárez y ahora no hay nadie que meta los goles".

Poli lamenta que tots els problemes del Barça es posin a l'esquena de Messi "los precandidatos no piden responsabilidades a los que las tienen, siempre a Messi" i afegeix "al final, el más serio de todos es Messi. No le veo ninguna tontería. ¿Por qué no me dices cómo está Griezmann?".

Minguella explica el mal de fa temps del Barça "aquí se han gastado lo que no tienen y han traído jugadores que no sirven. Y no pasa nada. Esta es la grandeza de que el club sea teóricamente de los socios, aunque luego no pintan nada".

Poli insisteix en els responsables "luego va Koeman y pone al único delantero centro que tiene, Braithwaite en el extremo. Yo no sé qué enseñan en el curso de entrenadores".

Sobre el sorteig de Champions, Minguella fa broma "en París están asustados. El nombre del Barça aún pesa" i Poli creu que "le ganáis, en febrero ha cambiado todo. Ahora te centras en LaLiga y has tenido un par de meses para poderte orientar".