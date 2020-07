No hubo charla entre Griezmann y Setién

Cuando Helena Condis le preguntó a Quique Setién en rueda de prensa si hablaría con Griezmann después del partido contra el Atleti, el entrenador del Barça reconoció que "no era lógico sacarle en ese momento... entiendo que se pueda sentir mal... hablaría con él pero no le pediría disculpas". La decisión de hacer entrar al francés en el minuto 90 contra su exequipo se puede considerar una humillación en toda regla, pero el técnico entendió que era lo que necesitava el equipo.

La posible charla entre los dos no ha llegado. En el entrenamiento del miércoles, posterior al partido, el técnico cántabro no habló con el francés, según informa Helena Condis. Setién considera que no le debe disculpas ni explicaciones a Griezmann porque él toma las decisiones.

Lo cierto es que el jugador ha mantenido silencio sobre el incidente, pero su familia ha atizado a Setién en las redes sociales. Primero due su hemano Theo Griezmann quién hizo unos twits lamentando la decisión del técnico, pero los borró al instante. Pero horas después, ya en frío, fue el padre del delantero, Alain, quién acusó a Setién de no tener el mando del vestuario, borrando también su publicación en las redes unos minutos más tarde tras ver el revuelo que había generado.

Lo cierto es que Griezmann ha sido suplente en tres de los últimos cuatro partidos y ha perdido mucho protagonismo tras el parón. En su lugar han jugado otros jugadores que tienen mejor relación con Messi, o que han demostrado un mejor rendimiento al técnico, como Luis Suárez, Arturo Vidal, Ansu Fati o incluso Martin Braithwaite.

El francés no quiere provocar un incendio y sigue trabajando en silencio, ha decidido centrarse en entrenar y estar listo para cuando le toque salir a ayudar al equipo. De todas formas, la situación ya ha llamado la atención de algunos clubes importantes de Europa que podrían intentar un intercambio de cromos con el francés.

Griezmann ha colgado un mensaje en las redes sociales durante las últimas horas riéndose con su pareja. Quién sabe si se refiere a la situación que vive en el Barça.