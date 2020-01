Helena Condis: "Las mujeres no podemos compartir ni piscina ni gimnasio con hombres"

Primer día de Helena Condis en Arabia Saudí. A las tres del mediodía, hora española, aterrizaba en la ciudad de Yeda. Lo hacía junto a toda la expidición de la Cadena COPE encabezada por Manolo Lama, narrador de las dos semifinales y la final, y de los inalámbricos del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz; del Atlético de Madrid, Antonio Ruíz; del Valencia, Hugo Ballester y del Barça, Helena Condis.

Salían junto a los técnicos y demás miembros del equipo a las 9:40 de la mañana del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Prácticamente siete horas más tarde -en Arabia hay dos horas más de diferencia respecto a España- llegaban a la segunda ciudad más importante del país. Contaba Helena que "hemos cambiado radicalmente de temperatura, hemos pasado del frío de Madrid al verano de Arabia, 25 grados".

Helena también nos ha contado que "Yeda es la segunda ciudad de Arabia Saudí, está cerca del Mar Rojo, pertenece al Emirato de La Meca y por lo tanto es una puerta de entrada a La Meca y a la ciudad santa de Medina y, cuenta con 3,4 millones de habitantes". Además, entre lo más destacado del país están las nuevas edificaciones: "se está construyendo la Torre Jeddah, el edificio más alto del mundo, de 1.000 metros".

Sobre lo que lleva en su maleta Helena también nos dio detalle: "desde hace dos meses ya no hay la obligación de que las visitantes extranjeras llevemos la túnica negra y el niqab, pero sí que el código de vestimenta es modesto y hay que ir con pantalones amplios, espaldas tapadas, que no se vean los tobillos... así que he hecho una maleta bastante completa con ropa de verano pero también con ropa tapada y amplia para evitar problemas". En pleno directo con Esports COPE nos confesó que "llevo un pañuelo en la espalda por si he de ponérmelo en algún momento". Más tarde, en 'La Linterna de COPE Catalunya i Andorra', Helena nos confesba, ya instalada, que "no puedo acceder ni a la piscina del hotel ni al gimnasio como el resto de hombres".