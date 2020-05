Hanga: "El riesgo de lesionarse es muy grande"

Adam Hanga, jugador del Barça, explicó en una entrevista en el programa de Youtube 'Basket Al Día' de Óscar Merino que tiene muchas reticencias a volver a jugar a baloncesto en la actual situación de la crisis del coronavirus “dudas tengo muchísimas, pero no sólo me pasa a mí, yo creo que muchos jugadores tienen muchas dudas, porque el peligro de lesionarse es muy grande. Esta no es una situación ideal para competir. Estos días vamos a entrenarnos y estamos muy pendientes de los protocolos de seguridad, a veces estás más pendiente de los protocolos que del basket y me imagino que cuando comience la fase final será aún más así. Vamos a intentarlo, pero está claro que estas dos semanas de fase final van a ser muy duras físicamente".

Hanga se consuela pensando que los protocolos de seguridad van a ser muy estrictos "si al final se puede jugar,nosotros vamos a ir a tope, vamos a intentar ganar y hacerlo de la mejor manera posible. Yo espero que todas las normas y protocolos de seguridad los vamos a cumplir".

El jugador azulgrana valoró la elección de Valencia como sede de la final a 12 "creo que se ha tomado una muy buena decisión" y considera la decisión de suspender la Euroliga es acertada "una pena que no se haya podido completar la Euroliga, pero nosotros no nos podemos quejar. Ha fallecido tanta gente en España que pensar en todo esto... Yo, sinceramente, no puedo pensar en esto, porque hay cosas mucho más importantes. Yo, por ejemplo, tengo a mi abuela y he pensado mucho más en ella que en el baloncesto en estos momentos”.

Hanga indicó que "ganar la Euroliga es mi sueño. El proyecto que hemos empezado hace dos o tres años va encaminado a eso y en los próximos dos o tres años es el objetivo". El azulgrana apuntó que "este Barça es individualmente es la mejor plantilla en la que he estado. Como equipo creo que aún no hemos llegado a nuestro máximo nivel, a un nivel, por ejemplo, llegamos como equipo en el Baskonia".