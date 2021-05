Hanga en Esports COPE: "El favorito se decide en la cancha"

El jugador del FC Barcelona Adam Hanga ha atendido a Esports COPE a pocas horas del debut en la Final Four de Colonia contra Armani Milán "somos un equipo hecho para llegar a esta Final Four, pero ha costado mucho llegar. La experiencia siempre es un factor, pero es un partido. Tenemos jugadores como Pau Gasol con mucha experiencia y tenemos que aprovecharlo". El equipo de Sarunas Jasikevicius jugará la semifinal contra el equipo italiano el viernes a las 21:00 horas.

Desde 2010 el Barça no gana la Euroliga, desde 2015 no estaba en una Final Four. De todas formas, esta temporada ha sido líder en la fase de grupos de la Euroliga durante toda la competición, pero Hanga asegura que no es el favorito "todos los equipos que están en Colonia lo merecen. El favorito se decide en la cancha y un partido lo puede cambiar todo. Ya tenemos la experiencia de la Copa del Rey en los nervios que tuvimos en el primer partido contra el Málaga. Tenemos que disfrutar porque hace muchos años que el Barça no está. Hay muchos jugadores en la plantilla que juegan su primera Final Four y tienen muchas ganas de levantar esta copa".

Para el jugador húngaro "será una de las semanas más importantes de la temporada. Hemos trabajado mucho para llegar, pero el trabajo no acaba aquí" y "estamos con mucha ilusión y muchas ganas de empezar".

Respecto a los dos duelos disputados contra Armani esta temporada en la Euroliga con victoria azulgrana, Hanga cree que "no sirve para mucho. Me fijo más en el segundo partido, en que hemos dominado con uno de los mejores partidos por nuestra parte. Milán es un equipo con mucho potencial en ataque y la defensa uno contra uno será importante".