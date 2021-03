"Haaland va a ser un regalo de Laporta para convencer a Messi"

Aquest divendres us expliquem com ha estat el primer acte públic de Joan Laporta com a president del Barça inaugurant el Cruyff Court Jordi Alba a L'Hospitalet.

La millor prèvia del partit de diumenge Real Sociedad-Barça amb l'ex de la Real Roberto López Ufarte i el company de Cope Guipuzkoa Mauri Idiakez. Escoltem el tècnic basc Imanol Alguacil que avisa que seran valents.

Al 'Debat Esports COPE' amb Petón i David Bernabeu, analitzem les possibilitats que tindrà el barça de fitxar Haaland, el gran objectiu, i de renovar Leo Messi, després de l'arribada de Joan Laporta. Bernabeu assegura que "Laporta farà alguna cosa i si ha de regalar Coutinho i Griezmann ho farà".

Escoltem les declaracions de Vicente moreno, Francisco i Antonio Hidalgo abans dels partits d'aquest cap de setmana a Segona Divisió.

Albert Díez ens porta l'actualitat del bàsket amb el partidàs entre l'Armani i el Barça i el duel d'Eurolliga entre l'Uni Girona i el Perfumerías Avenida.

