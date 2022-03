Gustavo Poyet, en Esports COPE: "Christensen no lo tendrá fácil para ser titular en el Barça"

El uruguayo Gustavo Poyet, nuevo seleccionador de Grecia, ha pasado por Esports COPE para valorar el posible fichaje del central danés del Chelsea Andreas Christensen por el FC Barcelona.

Gustavo Poyet, exjugador del Chelsea, considera que puede ser un buen refuerzo para el conjunto azulgrana pero le genera alguna duda "no ha sido nunca titular indiscutido y eso dependerá de lo que esté buscando Xavi y lo que vaya a pasar con los centrales del Barcelona". Y añade que "cuando empezó el año, los tres elegidos por Tuchel fueron claramente Christensen, Thiago Silva y Rüdiger y al final por pequeños cambios o por pequeñas lesiones no está jugando todos los partidos. Ahí hay algo que corregir".

El técnico considera que Christensen es una buena oportunidad de mercado porque llega libre y que tiene todos las características de un central para el Barça en cuanto al trato del balón y el juego con defensa adelantada "tiene el perfil Barça sin duda, pero tendría que aceptar ese rol y ser uno de los que juegue todos los partidos".

Si el danés ficha por el club azulgrana competiría por un puesto en el equipo titular con Piqué, Araujo y Eric Garcia, Poyet reflexiona "no lo tendrá fácil porque hay tres centrales que le van a dar guerra. Aunque la competencia es brutal y eso eleva el nivel para jugar mejor". El técnico no tiene duda en cuanto a la contundencia defensiva del danés porque "el Barça nunca tiene centrales grandotes y toscos que van a defender nada más".

El entrenador uruguayo también conoce bien a uno de los fichajes del Barça en el mercado de invierno, Pierre-Emerick Aubameyang "es un espectáculo, lo sabíamos, pero había un tema particular allí. Cuando la cabecita no está bien, uno no funciona en el campo por más buen jugador que sea. Queda demostrado que necesitaba un cambio".

También celebra la llegada de Ferran Torres para ver su mejor versión "me quedo con la frase de Guardiola cuando dijo que "si alguien no está contento no puedes obligarle a que se quede" y tuvo mucha suerte. Todo ha ido perfecto para el jugador".

Gustavo Poyet ha tomado las riendas de la selección griega con el objetivo de clasificarla para la Eurocopa de 2024. Una selección campeona de Europa en 2004 que "después de 2014 no ha participado en un gran torneo y hay una necesidad como país y selección, sobre todo ahora que está exportando jugadores. Creo que hay con qué y después hay que tener suerte en el sorteo".