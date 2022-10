Guillermo Amor en Esports COPE: "Hay que tener tranquilidad con Xavi"

El exjugador del Barça Guillermo Amor ha pasado por Esports COPE para valorar el momento del equipo después de la eliminación virtual de la Champions y pocas horas antes de la disputa del Clásico en el Santiago Bernabéu el domingo (16:15 horas).

Amor, que estuvo en el club durante el mandato de Josep Maria Bartomeu primero ocupando la dirección y coordinación del fútbol formativo profesional y después como director de relaciones institucionales y deportivas, defiende la figura de Xavi Hernández a pesar del último mazazo "Xavi es un mito, es un tío que ve el fútbol muy bien. Es un ganador y sabe llevar al grupo. Ha tomado decisiones serias cuando tenía que hacerlo y hay que tener confianza y paciencia con él hasta final de temporada".

Ante el reto del Bernabéu, Amor considera que el Clásico "está muy igualado" y pide una reacción al equipo "estamos capacitados para ganar en Madrid pero hay que levantarse rápido porque si no estás muy centrado y no juegas muy como equipo puedes salir mal de allí". Además añade que "el equipo tiene que hacer borrón y cuenta nueva, cerrar filas, no buscar excusas y empezar a funcionar en el terreno de juego".

Destaca la importancia anímica que podría tener un buen resultado en el Bernabéu "iría bien para recuperar anímicamente el equipo y volver a estar unidos, que yo creo que lo han estado. El equipo ha hecho cosas bien y puede ganar a cualquiera si está bien".

Después de la decepción en la Champions, se niega a señalar culpables "en un equipo todos somos responsables para lo bueno y para lo malo".

El técnico se muestra optimista con las posibilidades del equipo esta temporada "se han hecho buenos fichajes y el equipo está compensado. Hay que tener confianza y tranquilidad porque hay mucha calidad y yo creo que el equipo peleará y que está capacitado para ganar la Liga y otras cosas".