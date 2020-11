Griezmann desmiente el mal rollo con Messi

Parece que Antoine Griezmann ha salido al paso para zanjar una nueva polémica entorno a su mala relación con Messi. El francés se ha hecho un retwit a sí mismo a una publicación que hizo hace dos días. En ella, publicaba un mensaje de agradecimiento a Leo Messi, tras el gol que le regaló el argentino contra el Betis, acompañado de una fotografía con el capitán del Barça celebrando ese tanto.

El jugador francés ha querido recordar ese twit unas horas después que hayan trascendido las polémicas declaracions de Eric Olhats, que fue su agente hace años y le llevó a fichar por la Real Sociedad, en las que habla de la mala relación de Griezmann con Messi, en un reportaje para France Football.

En esa entrevista, Olhats ha culpabilizado a Messi de los problemas de Griezmann para encajar en el equipo "Antoine llegó a un club en el que Messi tiene la mira en todo. Es tanto emperador como monarca y no recibió con buen agrado la llegada de Antoine. Su actitud ha sido deplorable y le hacía sentir mal. Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi no tenía ningún problema, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él o estás contra él”.

Griezmann no ha hablado al respecto pero tampoco ha dejado pasar la ocasión para volver a demostrar que se siente agradecido con Messi. Explica Helena Condis que la relación entre los dos jugadores es buena y que Griezmann hace ya muchos años que no tiene relación con Olhats.