Griezmann arriba "com un avió" a la Champions

Seguim amb l'edició d'estiu d'Esports COPE, que us acompanyarà de dilluns a divendres, de 15.25 a 16.00 hores amb José Luis Gil i l'equip de guàrdia. Ens pots escoltar a les emissores de COPE Catalunya i Andorra, al lloc web de COPE i a les aplicacions mòbils.

Aquest dilluns, Helena Condis ens explica com està el vestidor del Barça a sis dies per afrontar el transcendental partit de Champions contra el Nàpols, aquest dissabte al Camp Nou a les 21.00 hores. El francés Antoine Griezmann arriba "com un avió" segons fonts del vestidor blaugrana. El Barça tindrà les baixes de Busquets i Arturo Vidal per sanció i Umtiti, Araujo i Monchu per lesió. S'espera que Griezmann i Lenglet rebin l'alta, més prudència s'ha de tenir amb Dembélé.

Cada dia us portem l'actualitat de Barça, Espanyol, Girona i Sabadell. Analitzem les notícies en blaugrana amb entrevistes als protagonistes i les opinions dels millors col·laboradors del programa.

Ens pots seguir també a través de les xarxes socials al perfil de Twitter @ESPORTSCOPE on us convidem a participar en les nostres enquestes sobre els temes d'actualitat de Barça i Espanyol amb premis interessants per vosaltres.

��️ Patric Gabarrón @patric_6 a Esports COPE



��️ "Seguro que el @FCBarcelona_es está dolido por LaLiga y va a por la Champions" #BarcaNapoli#ChampionsLeaguehttps://t.co/0MV0EA0wCl — Esports COPE (@ESPORTSCOPE) August 3, 2020