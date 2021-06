Goleada a pesar de la incertidumbre

El Barcelona solucionó con una goleada (5-0) el partido aplazado de la Primera Iberdrola ante el Sporting de Huelva, que no consiguió oponer demasiada resistencia frente al equipo ganador del triplete, en el que golearon Lieke Martens, Jennifer Hermoso, Aitana Bonmatí, Asisat Oshoala y Marta Torrejón.



El partido fue intrascendente desde el punto de vista clasificatorio, porque hace semanas que las catalanas consiguieron el título y que las andaluzas tenían certificada su permanencia en la máxima categoría por decimoséptima temporada consecutiva, pero los dos equipos se tomaron de forma seria el encuentro.



Jennifer Hermoso, quien ya está a tan solo un gol de la máxima goleadora de la competición, Esther González (Levante), a falta de una jornada por disputarse, finalizó con acierto en el minuto 30 una gran jugada individual de Graham Hansen. Pero no pudo ampliar más su cuenta particular de 28 goles esta temporada en liga.

La goleada llega en plena incertidumbre por el futuro del técnico Lluís Cortés, que fue renovado por una temporada más después de conseguir la Champions hace apenas un mes, pero que ha sido recusado por las jugadores que pidieron al club su destitución.

El manager de la sección Markel Zubizarreta acaba contrato el próximo miércoles 30 de junio y todavía no ha renovado porque considera que después de las acusaciones de las jugadoras la mejor solución era el relevo del entrenador en el banquillo por ser una situación difícilmente reconducible.

Este jueves también se confirmó el esperado adiós de Kheira Hamraoui después de tres temporadas en el Barça. La jugadora francesa se despidió en las redes sociales.

TOUS Mes objectifs ont été atteint avec Barcelone

Merci pour ces 3 merveilleuses saisons

Il est temps pour moi de fermer cette magnifique page et de prendre un nouvel envol

Ma mission ici est terminée ? ????

Une nouvelle aventure commence ? pic.twitter.com/qEYXKbsL1Z — Kheira Hamraoui (@kheirahamraoui) June 24, 2021