El Girona donarà a Creu Roja els diners dels abonats que ho decideixin

El City Football Group (CFG) ha presentat avui Cityzens Giving per a la recuperació, una campanya de finançament de 12 mesos que mobilitzarà els seus nou clubs, milers de treballadors, jugadors i entrenadors, i milions de seguidors, per ajudar les comunitats a aixecar-se després de la pandèmia. El Girona FC participarà d’aquesta acció conjuntament amb la Creu Roja.

A Girona, aquest projecte anirà de la mà de la Creu Roja, amb un programa dedicat a donar suport escolar i d’hàbits saludables, per a infants i joves entre 6 i 16 anys, que es veuen en situació de risc. Aquest serà un dels projectes al qual es destinaran les donacions dels abonats que triïn l’opció de finançar projectes socials com a mesura de compensació pels partits a porta tancada de la temporada 19/20.

L’acció amb la Creu Roja té com a objectiu donar suport escolar, amb kits d’aprenentatge, acompanyament psicològic i material per permetre que infants amb dificultats puguin continuar els seus estudis amb èxit i no abandonin l’escolarització de manera prematura. El projecte, que Creu Roja Joventut ja ha vingut desenvolupant amb èxit en els darrers anys, també ofereix alimentació saludable, activitats extraescolars i suport també a les famílies dels infants i joves que hi participen. Més d’una seixantena de nenes i nens de diverses localitats de la província van participar en aquest programa i des de Creu Roja es planteja que aquest nombre pugui créixer degut a la crisi derivada de la pandèmia del Coronavirus.

D’altra banda, el Girona FC, més allà d’aportar aquest finançament per impulsar el projecte, vol ser partícip amb visites de jugadores i jugadors, entrenadors o nutricionistes així com també oferint activitats als menors relacionades amb el club de Montilivi.

El club gironí també incentivarà el voluntariat entre els seus treballadors, als que oferirà una jornada laboral remunerada perquè la ofereixin al projecte de voluntariat que ells desitgin. D’aquesta manera tots els treballadors del club podran oferir a la societat el seu granet de sorra per ajudar a la comunitat a tornar-se a aixecar després de la pandèmia.

El Girona FC va participar també al torneig d’eSports solidari que es va realitzar dissabte passat, on els seus jugadors d’eSports així com Pablo Maffeo, del primer equip, van disputar partits online, un d’ells contra l’estrella del Manchester City Sergio “Kun” Agüero, un dels millors jugadors del món i, darrerament, un streamer d’èxit. Amb aquesta acció es donava el tret de sortida al projecte Cityzens Giving per la recuperació, que estarà actiu durant els propers 12 mesos.

Ferran Soriano, director executiu de City Football Group, ha declarat:

"Els treballadors de primera línia de tot el món han respost heroicament a l'amenaça immediata de la Covid-19. Al CFG hem tingut el privilegi d’aportar la nostra ajuda a abordar aquesta amenaça amb donacions i cessió de material i instal·lacions”.

"Ara és el moment de mirar endavant, de comprometre’ns i afrontar la nostra responsabilitat per ajudar a que les nostres comunitats es recuperin.”

"Per primera vegada, estem aprofitant els recursos globals dels nou clubs, tota la xarxa d'oficines, personal, jugadors i entrenadors per centrar els nostres esforços en la recuperació.”

"Aquesta campanya utilitzarà la nostra experiència, les nostres instal·lacions, la nostra plataforma i la nostra visibilitat per ajudar a les persones i a les comunitats a recuperar -se i aixecar-se de nou. I ho farem junts. Fem una crida a la nostra comunitat global de seguidors per a ajudar a tantes persones com puguem en la seva recuperació”.

El CFG ha estat donant suport a la resposta de la Covid-19 a través de gairebé un milió de lliures en donacions. El Girona FC ha col·laborat amb l’Hospital Josep Trueta amb la donació d’un ecògraf per equipar sales d’UCI i que quedarà per a l’ús mèdic d’ara en endavant. Tanmateix, el club va oferir les seves instal·lacions i l’Ajuntament de Girona, juntament amb els Serveis Socials, van fer ús de la Residència Esportiva Les Hortes, a l’edifici de l’Escola Maristes, per acollir famílies en situació de vulnerabilitat.

Amb el reinici del futbol, el CFG vol augmentar la seves donacions amb més d’un milió de lliures, en aquest cas, per a dedicar-lo a projectes locals en cadascun dels nou territoris on hi ha clubs de l’òrbita City Group. El CFG igualarà les donacions per al finançament dels nou projectes relacionats amb la recuperació proposats per cada un dels seus nou clubs.