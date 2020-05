Gerard Piqué responde a Tebas: "Yo pensaría más en el jugador"

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué, invitado este domingo en el Partidazo de Movistar, opinó que son un poco precipitadas las intenciones del presidente de la La Liga Javier Tebas de empezar a jugar el 12 de junio "llevamos mucho tiempo parados y con solo un mes de entrenamientos tendría más en cuenta que estemos mejor preparados para no tener riesgo de lesiones. Unos días más de entrenamientos no nos iría mal".

Piqué también habló de la medida que no convence a los jugadores de realizar algunas concentraciones antes de jugar los partidos. "La concentración es un tema delicado porque esta medida, para el jugador, es difícil. Entiendo el punto de vista de la Liga, pero para los jugadores que hacemos caso, cumplimos el protocolo y vamos a intentar no infectarnos, el hecho de no estar en casa es duro. Si esto se puede evitar o reducir al máximo lo agradecemos".

Piqué se mostró conciliador "lo que está haciendo LaLiga para volver a jugar tiene sentido" porque es "esto o acabar la temporada sin jugar, que sería bastante feo".

Piqué dio su opinión acerca del regreso a los entrenamientos de los clubes de manera individualizada para empezar a preparar el regreso de la competición liguera durante el mes de junio "nos han informado muy bien los clubes de los test del protocolo y estamos cómodos. Es distinta la experiencia de entrenar solos, pero hay que adaptarse".

El central catalán considera que "toda medida de precaución es bienvenida. Hay mucha gente que tiene miedo o al menos respeto al virus y es importante que todo el mundo conozca el protocolo y lo cumpla a rajatabla. Si cada uno cumplimos lo que nos dicen tiene que ir todo bien". Para Piqué la vuelta al fútbol depende de "muchos intereses" y reconoció que "jugar sin publico no gusta, pero es lo que es".