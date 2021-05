Gerard Gumbau a Esports COPE: "Hem trobat la tecla"

El Girona tanca la jornada 37 en zona de Playoff d'ascens a Primera i el futbolista Gerard Gumbau assegura a esports COPE que "som realistes i sabem que això no s'ha acabat. Falten cinc jornades i si no fem el que hem de fer podem quedar fora".

El migcampista assegura que l'equip està on volia estar "a l'inici de temporada ens va costar, però ara hem trobat la tecla que ens està donant la consistència i una identitat. Si seguim així, les coses aniran molt bé".

Gumbau destaca la feina de Francisco "és un grandíssim entrenador i tot i les dificultats que hem passat, ha sabut gestionar la situació". També conisdera important que l'equip hagi superat la dependència dels gols d'Stuani "una de les grans virtut aquest any és que tot l'equip està aportant", assegura.

Destaca que la lliga està molt oberta i encara poden passar coses "semblava que fa unes setmanes estàvem morts ,però guanyes cuatre o cinc partits i et tornes a enganxar. No es pot donar a ningú per mort".