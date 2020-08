Gerard Figueras: "El Circuit debe tener los Grandes Premios de Fórmula 1 y Moto GP"

Septiembre se acerca, y con él la nueva temporada deportiva, la cual vivirá con la amenaza de los nuevos rebrotes de coronavirus. Esta es una de las preocupaciones de Gerard Figueras (Vilanova i la Geltrú, 1982), el Secretario General del Deporte de Cataluña, quien también asegura en esta entrevista con EFE que es imprescindible que el Circuit de Barcelona-Catalunya mantenga los Grandes Premios de Fórmula Uno y Moto GP.

Este fin de semana se celebra el de Fórmula Uno dos semanas después de que haya tenido lugar un cambio en la dirección del recinto deportivo. Figueras considera injusto que se haya querido manchar el trabajo hecho por los anteriores gestores, Vicenç Aguilera y Joan Fontserè.

Pregunta: ¿Cuál es el nivel de preocupación actual en el deporte catalán?

Respuesta: Dejando de lado el deporte profesional, en el resto hay una doble sensación: por un lado, en verano la actividad se ha podido reanudar y se han celebrado con las medidas sanitarias pertinentes campus, casales y colonias deportivas, los cuales dan mucha vida a los clubes. Pero, por otro lado, hay mucha preocupación de cara a septiembre. En la próximas semanas empiezan los entrenamientos y hay el temor de si la temporada podrá disputarse o en algún momento de la misma la situación sanitaria obligará a otro parón generalizado.

P: ¿Han aprobado un plan de medidas para empezar la temporada?

R: Sí, hemos elaborado un plan general aprobado por el PROCICAT (Plan Territorial de Protección Civil de Catalunya) con las medidas que se deberán seguir en los entrenamientos y en las competiciones y ahora estamos trabajando con las federaciones para que puedan adecuarlo a sus respectivos deportes.

P: A día de hoy, ¿la Secretaria General de l'Esport tiene constancia de la desaparición de algún club deportivo por culpa de la crisis del coronavirus?

R: Nos consta que hay muchos clubes que han sufrido mucho, pero oficialmente no se nos ha comunicado ningún cierre. Estamos hablando de un universo de 18.000 clubes y eso provoca que sea difícil que podamos tener información milimétrica sobre la situación de cada uno de ellos. El miedo que hay, como ya he dicho, es que haya otro parón general que podría ser letal para los clubes deportivos sin ánimo de lucro y para las empresas deportivas como los gimnasios.

P: En abril, la Generalitat de Catalunya anunció una inyección de 61,5 millones de euros para ayudar a tirar adelante el sector deportivo. ¿Si la situación se alarga serán suficientes?

R: Si es así se necesitará más dinero sin ninguna duda. De esta bolsa global de recursos hay 10 millones que son de crédito y nos consta que en los primeros 15 días de obertura del procedimiento ya se habían pedido 5 millones. Esto significa que el sector tiene necesidad de recursos para aguantar y poder reanudar la actividad. Las complicaciones puntuales las iremos trampeando, pero insisto, si hay un parón general el sector necesitará más dinero.

P: En julio tuvieron lugar las protestas de los gimnasios y los clubes de fitness de Barcelona y su área metropolitana a causa de que el PROCICAT decidió volverlos a cerrar. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les dio la razón y les permitió reabrir. ¿En el futuro se puede repetir una situación así?

R: Confío en que no se vuelva a repetir una situación como aquella. La decisión se tomó desde el punto de vista sanitario, pero desde la Secretaria General de l'Esport la cuestionamos porque no entendíamos que con todos los protocolos de seguridad que estos centros deportivos estaban poniendo en práctica tuviesen que cerrar. Paralelamente a las protestas que hubo, nosotros avanzamos las conversaciones con el Departamento de Salud, especialmente con el nuevo secretario, Josep Maria Argimon, quien entendió el trabajo que se estaba haciendo en los gimnasios y los clubes de fitness. De hecho, coincidió la sentencia del TSJC con la rectificación de la decisión del Departamento de Salud, la cual dijo que podrían abrir con aforos limitados.

P: ¿Entonces seguro que no habrá un tercer cierre?

R: Por todo esto que he comentado no creo que se vuelvan a cerrar si tan solo hay rebrotes territorializados. En la primera semana de septiembre dentro de la Mesa Sectorial del Deporte crearemos un ámbito especial de diálogo, presidido por la Consellera de Presidencia, Meritxell Budó, con el sector de los gimnasios para hacer un seguimiento de las afectaciones y de cómo se pone en marcha otra vez la actividad general. Una de las peticiones que no se nos había hecho, una campaña publicitaria para que la gente vuelva a su gimnasio y a su club, tendrá lugar con el comienzo de la nueva temporada.

P: Este fin de semana hay Gran Premio de Fórmula Uno en el Circuit de Barcelona-Catalunya y hace dos semanas hubo cambios en la dirección del recinto deportivo. ¿Qué opina de lo sucedido?

R: Lo hemos vivido con un doble sentimiento. Por un lado, con una sensación de tristeza y de cierta injusticia porque el trabajo que han hecho Vicenç Aguilera y Joan Fontserè lo conocemos bien y en momentos de crisis brutal han sido capaces de mantener los Grandes Premios de Fórmula 1 y de Moto GP. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho ha habido un interés por manchar su gestión y me parece totalmente injusto. El tiempo les hará justicia. Pero a la vez tenemos ganas de que las cosas vayan bien con el nuevo equipo, liderado por Maria Teixidor y Josep Lluís Santamaría.

P: ¿Es básico mantener los dos Grandes Premios?

R: Sí, y no por capricho, sino porque el Circuit no es lo mismo con o sin ellos. Lo importante es que sigan aquí por muchos años.

P: ¿Todo lo que está sucediendo con el coronavirus puede afectar de alguna manera la candidatura olímpica de invierno Pirineos-Barcelona 2030?

R: Creo que es un momento en el que los países tenemos que detectar dos o tres grandes proyectos de país que permitan dinamizar la economía y esta candidatura tiene que ser uno de ellos. El Comité Olímpico Internacional actualmente plantea los Juegos como un generador de dinero para los países y hay pocos proyectos que tengan la capacidad, con el deporte como catalizador, de hablar de inversión, de infraestructuras, de sostenibilidad, de territorio y de despoblamiento. Los Juegos deben ser un impulso económico para la época posterior a la crisis del coronavirus.