Gerard Esteva: "És un toc de mort al sector esportiu"

El president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya Gerard Esteve ha fet una declaració institucional contundent "el tancament que ha provocat la Generalitat del sector esportiu és un toc de mort al sector esportiu".

Esteva assegura "Catalunya, i el sector esportiu en concret, hem demostrat que hem fet bé les coses. Vem aplicar els protocols pactats amb Salut Pública, la Secretaria General de l'Esports i els tècnics de les federacions" i afegeix "aquesta aplicació ha demostrat que l'esport és segur al nostre país, de fet l'índex de contagis en els clubs esportius se situa en el 0'28% i si ho extrapolem a les competicions federatives no arriba al 0'8%".

Per Gerard Esteva "el tancament provoca que la gent continuï fent esport sense control, sense traçavilitat, sense protocols i per tant amb molta més capacitat del virus per expandir-se en el si de la població" i conclou "demanem a la Generalitat de Catalunya una rectificació de la decisió que permeti seguir amb la pràctica esportiva en el si de les instal·lacions esportives i gimnasos per poder fer front a la COVID-19".