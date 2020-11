Gerard Esteva: "El sector esportiu està a la UCI"

La protesta convocada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) en contra de les mesures restrictives adoptades per la Generalitat ha aplegat unes 1.200 persones a la plaça Sant Jaume de Barcelona, en representació d'unes 80 entitats esportives.

Juan Arias ha recollit per Esports COPE les declaracions de Gerard Esteva, president de la UFEC, Ferran Aril, president de la Federació Catalana de bàsquet i Dani López-Pinedo, porter de la federació espanyola de waterpolo i del CN Barceloneta.

Gerard Esteva ha exigit el retorn a l'activitat i les ajudes al sector esportiu davant del perill que molts clubs puguin desaparèixer. La protesta ha posat el focus en els milions d'euros perduts i les empreses esportives que ja estan tancant. També s'ha comparat la situació amb d'altres comunitats autònomes on es manté activa la competició.

