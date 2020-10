Gerard Esteva: "Demanem aquest esforç per poder aplanar la corba del coronavirus"

El president de la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) Gerard Esteva anuncia l'aturada de les competicions esportives d'àmbit català els propers 15 dies: "L'esport aturarà la seva activitat els propers 15 dies, per tant en els propers dos caps de setmana, en els que no hi haurà competició catalana, sí que hi haurà competició estatal i internacional"

La mesura del Procicat contempla que quedaran aturades les competicions no professionals durant dos caps de setmana però "els entrenaments es podran continuar fent amb normalitat, tant entre setmana com els caps de setmana", ha puntualitzat Esteva.

Esteva afegeix que "volem constatar que malgrat aquesta prohibició federativa, privada o escolar que es portarà en els propers 15 dies dictada pel Procicat, nosaltres volem constatar que els protocols dictats tant amb Salut Pública, la Secretaria General de l'Esport i les federacions han tingut un resultat excel·lent evitant contagis i han pogut dur a terme l'activitat esportiva tant en entrenaments com en competicions de forma normal i segura. Per tant, l'esport és la solució i l'esport és segur".

El president de la UFEC espera que només siguin dues setmanes "demanem aquest esforç, aquests 15 dies, per poder aplanar la corba, que no hi hagi aquesta transmissió, que no hi hagi aquesta mobilitat de la població que generen les nostres competicions. Però demanem que d'aquí a 15 dies es pugui tornar amb normalitat perquè la pràctica esportiva és segura i així ho requereix".